Prefeito César Andrade assina ordem de serviço para a construção do centro do idoso de Porto Walter

Mais um importante avanço nas políticas públicas socioassistenciais foi consolidado nesta Quinta-feira (05). O Prefeito César Andrade autorizou a construção do Centro do Idoso. O investimento será de R$250 mil reais, destinados pela Deputada Federal Pérpetua Almeida. Semana passada o Prefeito autorizou a construção da Praça dos Mototaxistas.

Acompanhado do Presidente da Câmara, Robson Rodrigues, do Secretário de Planejamento Emerson Simeão e do representante da empresa JJSS Menezes, o Prefeito destacou a importância do investimento.

“Chega um tempo que a cidade vai crescendo, junto com a expectativa de vida das pessoas. Se formos analisar, o Centro do Idoso cumprirá um papel importante, porque as pessoas irão vir aqui para conversar, se distrair e recarregar as energias”, disse.

O Secretário de Planejamento, exaltou a importância de a Prefeitura trabalhar em obras prioritárias na cidade e na zona rural.

“Temos muitos convênios para celebrar e com isso a gestão cumpre o papel de atender de forma democrática os anseios e as necessidades da população com a aplicação de recursos financeiros que asseguram mais qualidade de vida as pessoas. Em 2023, muitas obras serão autorizadas pelo Prefeito”, disse.

O Centro do Idoso após construído será administrado pela Secretaria de Assistência Social. A estrutura será erguida ao lado do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).