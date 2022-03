Prefeito César Andrade anuncia reajuste salarial do novo Piso Nacional para os professores de Porto Walter

O Prefeito de Porto Walter, César Andrade (MDB), e o vice Guarsônio Melo (PSDB), anunciaram na manhã desta Segunda-feira (14), o reajuste de 33,24% que estabelece o novo valor do Piso Salarial Profissional para os Professores da Educação Básica.

Na cerimônia realizada na Quadra Aderlan da Silva, o Chefe do Executivo informou que o reajuste será incorporado automaticamente ao salário de março, e o retroativo a fevereiro será pago no mês de abril.

“Discutimos a questão do reajuste com o sindicato, com o Secretário de Educação e nossa equipe de contabilidade, e vamos pagar já a partir de março. É uma maneira que nós temos de valorizar os nossos profissionais que tem a árdua missão de ensinar. A gente precisa seguir avançando”, destacou o Prefeito.

O piso nacional da categoria é o valor mínimo que deve ser pago aos professores do magistério em início de carreira para uma jornada semanal de no máximo 40 horas.

Com a medida, serão contemplados 203 profissionais. O ato de valorização profissional, contou com a presença dos professores, do pessoal de apoio das escolas da zona urbana e rural, do Secretário de Educação, Ericsson Araújo, do Diretor de Recursos Humanos, Willem Lima, do Presidente do SINTEAC, Héber Dias, e dos vereadores Rosildo Cassiano, Biliarte e Cleide Silva.

Saiba como fica o salário com o reajuste:

Professores efetivos (Magistério) – Piso Inicial: R$2.884,22.

Professores com Ensino Superior – R$3.172,64.

Professores com especialização (pós-graduação) – R$3.489,90.

Professores com Mestrado – R$3.648.

A vereadora Neiva Badotti fez um pequeno desabafo a respeito do desgoverno de Gladson Cameli, os inúmeros descasos vão desde a saúde até a educação na região do Alto Acre. A princípio, a parlamentar falou a respeito da irresponsabilidade com o pagamento dos servidores terceirizados que até o momento não receberam nenhum pagamento em 2022, onde na ocasião a empresa joga a culpa para o governo e o governo joga a culpa para a empresa e quem fica prejudicado com reação a sua subsistência, sem alimentação, sem poder honrar os seus compromissos.

