Prefeito César Andrade anuncia pagamento do 13º salário para os funcionário de Porto Walter

O Prefeito César Andrade, anunciou na tarde desta Quarta-feira (06), por meio de suas redes sociais, o pagamento em parcela única do 13º salário dos servidores ativos e inativos da Prefeitura de Porto Walter.

Segundo o gestor, recebem os vencimentos nesta Quinta-feira (07), os servidores da Administração em geral e os servidores da Secretaria de Saúde, em suas mais diversas categorias funcionais. Já na Sexta-feira (08), estará na conta os vencimentos dos servidores em Educação, sendo professores e apoio, do quadro efetivo.

“Seguimos honrando os compromissos administrativos com responsabilidade e planejamento. Estamos fazendo nossa obrigação. Pagaremos antecedendo o encerramento do novenário e iniciando a programação das festas de fim de ano. Esse incentivo de pagar antes do dia 20, que é a data limite para todo e qualquer gestor quitar o 13º salário, irá movimentar a economia do município, e dar um ânimo aos comerciantes nas festas de fim de ano”, disse o Prefeito.

Desde o início do mandato em 2021, que a administração municipal vem honrando os compromissos de não atrasar salário. “É mantendo esse compromisso que a nossa equipe vai seguir cuidando das pessoas, de quem está na ponta, nos ajudando a manter os serviços. Nossa gestão trabalha sem atropelar os limites orçamentários, trabalhamos dentro de um planejamento”, ressaltou.

Os servidores comemoraram a boa notícia. “É visível o respeito que a gestão tem tido com cada servidor, pagando em dia, muitas vezes antecipando pagamento”, disseram.