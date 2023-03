Prefeito César Andrade agradece vereadores por aprovação de reajuste dos técnicos de enfermagem

Assessoria – O prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, e Secretário de Agricultura, José Ronaldo, realizaram, na tarde desta sexta-feira, 03 de março, a entrega de uma das vinte e três (23) beneficiadoras de arroz que serão entregues para as Associações do Município.

Na ocasião, o gestor e sua equipe foram recepcionados por moradores da Associação Santa Fé, localizada no ramal Porto Rico, que tem como presidente a senhora Silvania Ferreira.

A aquisição destas beneficiadoras de arroz só foi possível, graças a emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão. Nos próximos dias, outras beneficiadoras serão entregues às Associações do município.

“Estive no ramal Porto Rico realizando a entrega de uma beneficiadora de arroz para a Associação Santa Fé. O maquinário é fruto de emenda parlamentar do Senador Sérgio Petecão, e irá ser de muita utilidade para os moradores. Ao todo são 23 beneficiadoras e em breve estaremos entregando nas comunidades beneficiadas”, postou o prefeito em suas redes sociais.

