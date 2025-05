Prefeito César Andrade acompranha eleboração de projetos para revitalição de praças municipais

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul por meio da secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação se mantém ativa e focada na execução de importantes obras e serviços nas zonas urbana e rural do município.

“Estamos avançando com nosso compromisso de melhorar nossa cidade, que essa é uma determinação do prefeito Zequinha Lima. Esta semana, também realizamos um trabalho de drenagem para solucionar as infiltrações que vinham causando problemas nas residências do bairro João Alves,” afirmou o secretário da pasta Carlos Alves.

Áurea, residente na rua do Embira, do bairro João Alves expressou sua gratidão à gestão municipal. “Quero agradecer ao prefeito Zequinha e ao secretário de Obras por atender ao nosso pedido, que era um apelo de muitos anos. Sofremos com essa vala que danificava não só a minha casa, mas também a do meu pai. Procuramos o secretário de Obras e fomos prontamente atendidos. Agora, temos esse excelente trabalho, e estamos muito felizes. Meu sincero agradecimento ao prefeito e ao secretário, em nome de todos os moradores da rua do Embira,” declarou.

O Bairro Arthur Maia também será receberá os serviços da prefeitura.

“Amanhã as equipes estarão no bairro Arthur Maia, realizando serviços de drenagem. Vamos recuperar vias que estavam intransitáveis há muito tempo. Faremos todo o trabalho de drenagem, compactaremos o barro e, posteriormente, aplicaremos o asfalto”, informou Alves.

Esta semana, destaca- se ainda os serviços de roçagem, raspagem e aplicação da camada vegetal realizados no Ramal do Bombeiro, localizado no bairro Canela Fina.