Prefeito César Andrade acompanha execução dos serviços de recuperação no ramal da Vitória

O Prefeito César Andrade acompanhou nesta sexta-feira (14), a execução dos serviços de recuperação emergencial de diversos trechos do Ramal da Vitória, atendendo uma reivindicação dos moradores, produtores e agricultores rurais.

As linhas de serviços e melhorias são executadas pela Secretaria de Obras. O Prefeito vistoriou os serviços ao lado do vereador Rosildo Cassiano e do Secretário de Obras, José Maria Branco.

O comerciante e agricultor Doca, relata as condições que o ramal se encontrava. “O trecho estava péssimo. O Prefeito veio pessoalmente, viu as condições, reconheceu a necessidade de intervenção e determinou a recuperação. O problema foi resolvido e a gente agradece a atenção e o olhar que ele tem com a classe de produtores e agricultores do município”, destaca.

Segundo o Prefeito, logo que o verão amazônico iniciar, será autorizado a recuperação dos ramais do município. “Colocaremos toda a patrulha mecanizada no trecho para que a assistência ao produtor rural seja cada vez mais fortalecida, para que ele consiga escoar a produção, colocar comida na nossa mesa e seu dinheiro no bolso. Esse ano será de muito trabalho, resultados e conquistas”, avalia o gestor.