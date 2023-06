Prefeito César Andrade abre comemorações dos 31 anos de emancipação política de Porto Walter

Assessoria – O prefeito Sérgio Lopes recebeu em seu gabinete nesta terça-feira dia 20, a coordenadora do Polo de Apoio da educação profissional a distância da Universidade de Nível Superior Aberta do Brasil – UAB, Leila Galvão.

Com um vasto raio de atuações e com o objetivo de agregar maior visibilidade ao que é ofertado pela universidade na regional do Alto Acre, a coordenadora ressaltou sobre as perspectivas que o pólo possui para ofertar Cursos a nível superior em Epitaciolândia, tendo em vista a gestão do prefeito Sérgio Lopes se colocou a disposição para futuras parcerias e tratativas.

O sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) é um programa articulador entre governo federal e entes federativos vinculado também a Secretaria de Estado de Educação – SEE, que apoia instituições públicas de ensino superior (IPES) a oferecerem cursos de nível superior e de pós-graduação por meio do uso da modalidade de educação a distância.

Em breve a universidade lançará os cursos pretendidos para este ano de 2023, são eles:

Licenciatura em química; Licenciatura em inglês; Licenciatura em educação física; Licenciatura em Ciências Biológicas; Licenciatura em Ciências Agrárias; Licenciatura em Biologia; Licenciatura em Artes Visuais; Licenciatura em Artes Plásticas; Especialização em tecnologias educacionais para o ensino da saúde na escola; Especialização em educação de jovens e adultos; Especialização em educação física escolar e Especialização em ciências da religião.