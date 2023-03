Prefeito César Andrade abre ano letivo destacando investimentos na Educação de Porto Walter

Professores do Ensino Infantil, anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e da Primeira Infância, tanto das escolas urbanas quantos rurais, participaram nesta quarta-feira (22), da abertura da formação pedagógica para o ano letivo de 2023. A abertura ocorreu na Escola Dulcilene Barbary com a participação do Prefeito César Andrade.

O evento finaliza nesta quinta (23), e tem como foco a preparação do ano letivo com abordagens em atividades de alfabetização, recomposições de aprendizagens, dimensões do apoio pedagógico e procedimentos de leitura dentre outros temas pertinentes a área.

O Prefeito, acompanhado pelo Secretário de Educação Ericson Araújo, e pelo vereador Rosildo Cassiano, destacou os investimentos na Educação.

“Fizemos recentemente um processo seletivo, as escolas estão sendo abastecidas com merenda, estamos proporcionando melhorias nas estruturas físicas para que o ambiente seja o melhor possível. E esperamos que o retorno desses investimentos seja refletido na melhoria dos índices do IDEB”, pontuou.

O Secretário de Educação e o Coordenador Geral de Ensino, Magno Ramos, destacam que com a formação os professores estarão mais preparados para o início do ano letivo, buscando um ensino mais moderno, dinâmico e que seja conectado as necessidades e interesses dos alunos.