Prefeito César Andrade abre agenda no Cruzeiro do Vale com ações esportivas, assistenciais e de saúde

O Prefeito César Andrade acompanhado da primeira-dama e Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo e do vice Guarsônio Melo e vereadores, realizaram neste Domingo (09), a abertura oficial da agenda no Rio Cruzeiro do Vale. O pontapé foi dado na Comunidade Boa Vista, com a abertura do Itinerante de Saúde, com entrega de sacolões da Defesa Civil, presentes do Papai Noel as crianças, um torneio e um churrasco comunitário para todos os participantes.

Todas as famílias das dezenas de comunidades rurais incluindo as aldeias indígenas serão atendidas com os donativos que somam mais de 600 sacolões, e poderão acessar serviços do itinerante, conforme destaca o Prefeito. “Nosso compromisso é esse, levar ações, atender as pessoas e trabalhar para também garantir o desenvolvimento rural. Não importa a distância, onde tiver um morador a Prefeitura se fará presente”, disse o gestor.

O evento também contou com um torneio esportivo, promovendo lazer e integração entre os participantes. Para encerrar as atividades, um churrasco comunitário reuniu os moradores em um momento de confraternização.

Os moradores agradeceram a presença da gestão municipal e ressaltaram a importância de ações desse tipo. “É muito bom ver o poder público chegando até a gente, trazendo assistência e momentos de alegria”, disse José Francisco, um dos beneficiados pela ação.