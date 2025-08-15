Prefeito Carlinhos do Pelado visita Cooperacre e conhece potencial de produção e exportação de castanha

O prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado participou nesta sexta-feira 15, de importante visita a Cooperacre em Rio Branco, na companhia do senador Petecão, prefeito Jerry Correia – Assis Brasil, Marivaldo Melo – servidor do Banco da Amazônia e empresário paulista Ricardo Lacerda.

A agenda voltada ao fortalecimento da economia sustentável e à geração de emprego e renda no Acre, em especial a regional do Alto Acre.

A comitiva visitou as instalações da Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre), sediada em Rio Branco.

A cooperativa é hoje uma referência nacional na produção e exportação de castanha-do-brasil, além de outros produtos da sociobiodiversidade amazônica.

Durante a visita, Petecão destacou a importância de valorizar o cooperativismo como modelo de desenvolvimento econômico, alinhado à preservação ambiental. Ele também reafirmou o compromisso de atrair novos investimentos para o estado e apresentar suas potencialidades econômicas a investidores.

“A Cooperacre é um exemplo claro de que é possível gerar emprego, renda e inclusão social respeitando o meio ambiente. O Acre tem uma riqueza imensa em seus recursos naturais. O que é preciso é transformar isso em oportunidades concretas para nossa população”, disse o senador.

Para o prefeito Carlinhos do Pelado é de fundamental importância que o empresariado conheça os potências da nossa região. “Nossa gratidão ao senador Petecão por trazer um forte empresário de renome nacional que tem interesse em investir no nosso estado, aqui além da castanha, temos outros setores que podem ser explorados, isso nos ajuda enquanto gestão municipal”, pontuou.