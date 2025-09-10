Prefeito Carlinhos do Pelado se reúne com empresários e Associação Comercial para discutir comércio e segurança

O prefeito Carlinhos do Pelado recebeu em seu gabinete empresários locais, acompanhados da presidente da Associação Comercial, Inêz Tiziana, em uma reunião voltada a discutir temas relevantes para o comércio da região.

Entre os principais pontos abordados estiveram a situação dos vendedores ambulantes que atuam nas calçadas e em frente às lojas, além da necessidade de reforço da segurança na Avenida Marinho Montes, uma das principais vias comerciais da cidade de Brasileia.

Durante o encontro, o prefeito destacou a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada como caminho essencial para garantir o desenvolvimento sustentável de Brasileia.

A presidente da Associação Comercial, Inêz Tiziana, reforçou a disposição da entidade em contribuir com ideias e projetos que fortaleçam o comércio local, defendendo a união entre empresários e gestores públicos para superar desafios e promover avanços.

Ao final, o prefeito Carlinhos do Pelado reafirmou o compromisso de apoiar iniciativas voltadas ao crescimento econômico e à qualidade de vida da população, destacando que a prefeitura permanece aberta ao diálogo com todos os setores produtivos do município.