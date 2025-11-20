Tudo Sobre Política II
Prefeito Carlinhos do Pelado recebe presidente reeleito da AMOPREB e reforça parceria para desenvolvimento regional
O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, recebeu nesta quarta-feira (19) o presidente reeleito da Associação dos Municípios do Alto Acre (AMOPREB), Romário Moraes, acompanhado de toda a diretoria da entidade. O encontro teve como propósito fortalecer o diálogo institucional e alinhar novas ações conjuntas voltadas ao progresso dos municípios que compõem a região.
Durante a reunião, foram debatidas pautas essenciais para o fortalecimento das políticas públicas, melhorias na infraestrutura e ampliação de parcerias estratégicas que possam impulsionar o desenvolvimento local. A troca de experiências entre os gestores reforçou a importância de uma atuação integrada para garantir resultados mais eficientes.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou que a união entre os municípios é fundamental para enfrentar desafios comuns e consolidar avanços. Ele reafirmou seu compromisso em atuar de maneira colaborativa com a AMOPREB, buscando soluções que atendam diretamente a população.
Já o presidente Romário Moraes agradeceu o apoio recebido e ressaltou sua disposição em seguir ampliando projetos que promovam crescimento e qualidade de vida.
A visita reforça o compromisso conjunto de promover mais integração, desenvolvimento regional e ações que tragam benefícios concretos para toda a comunidade.
Prefeitura de Assis Brasil realiza ação em alusão ao dia da consciência negra com participação das escolas
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou uma grande ação educativa em alusão ao Dia da Consiência Negra, reunindo as escolas Edilsa Maria Batista, Simon Bolívar, Maria Ferreira da Silva e Vicente Bessa em um único espaço para promover atividades de valorização da cultura afro-brasileira.
O evento contou com apresentações culturais, exposição de maquetes, pinturas temáticas e diversos trabalhos produzidos pelos alunos. Cada escola contribuiu com expressões artísticas que reforçaram a importância da ancestralidade, da identidade e da luta pela igualdade racial.
A iniciativa proporcionou um momento de integração entre estudantes, professores e equipes pedagógicas, fortalecendo o diálogo sobre respeito, diversidade e inclusão.
A Prefeitura de Assis Brasil e a Secretaria Municipal de Educação agradecem o empenho de todos os envolvidos na organização e participação do evento. A gestão segue trabalhando para incentivar ações que promovam conhecimento, cultura e formação cidadã.
Micheline Neves Pereira é eleita por aclamação e assume compromisso de fortalecer pautas históricas no Sindifisco-AC
Graças à emenda do senador Alan Rick, bebê acreano deixa a UTI e apresenta melhora após luta contra cardiopatia grave
Governo Lula destina quatro imóveis da União para ampliar as estruturas de saúde e segurança em Cruzeiro do Sul
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Consciência Negra: Prefeitura de Cruzeiro do Sul leva educação antirracista para alunos do município
Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município
Brasiléia vive fim de semana de grandes emoções com finais do Viva Vôlei e títulos para Brasiléia e Vitra
