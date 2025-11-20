Prefeito Carlinhos do Pelado recebe presidente reeleito da AMOPREB e reforça parceria para desenvolvimento regional

O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, recebeu nesta quarta-feira (19) o presidente reeleito da Associação dos Municípios do Alto Acre (AMOPREB), Romário Moraes, acompanhado de toda a diretoria da entidade. O encontro teve como propósito fortalecer o diálogo institucional e alinhar novas ações conjuntas voltadas ao progresso dos municípios que compõem a região.

Durante a reunião, foram debatidas pautas essenciais para o fortalecimento das políticas públicas, melhorias na infraestrutura e ampliação de parcerias estratégicas que possam impulsionar o desenvolvimento local. A troca de experiências entre os gestores reforçou a importância de uma atuação integrada para garantir resultados mais eficientes.

O prefeito Carlinhos do Pelado destacou que a união entre os municípios é fundamental para enfrentar desafios comuns e consolidar avanços. Ele reafirmou seu compromisso em atuar de maneira colaborativa com a AMOPREB, buscando soluções que atendam diretamente a população.

Já o presidente Romário Moraes agradeceu o apoio recebido e ressaltou sua disposição em seguir ampliando projetos que promovam crescimento e qualidade de vida.

A visita reforça o compromisso conjunto de promover mais integração, desenvolvimento regional e ações que tragam benefícios concretos para toda a comunidade.