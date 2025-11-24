Tudo Sobre Política II
Prefeito Carlinhos do Pelado prestigia inauguração da Ponte da Sibéria e destaca integração regional
O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, participou da cerimônia de inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri. A obra, considerada uma das mais importantes da região nos últimos anos, representa um avanço significativo para a mobilidade urbana e para a integração entre os municípios do Alto Acre.
A nova estrutura facilita o deslocamento da população que vive na região da Sibéria, em Xapuri, além de contribuir para o fortalecimento das relações sociais e econômicas entre as cidades vizinhas. A entrega reforça o compromisso do governo estadual em ampliar a infraestrutura e melhorar as condições de tráfego na região.
Durante o evento, o prefeito Carlinhos parabenizou o governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis, a presidente do DERACRE, Sula, e o prefeito de Xapuri, Maxsuel, reconhecendo o empenho conjunto para a conclusão da obra. Segundo ele, a ponte simboliza “mais um passo importante para o desenvolvimento do povo acreano”.
A inauguração reuniu autoridades, lideranças comunitárias e moradores, celebrando um momento histórico para Xapuri e para todo o Alto Acre, que passa a contar com uma ligação mais segura, moderna e eficiente.
Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, acompanha ações do Programa de Incentivo ao Plantio de Café
Na manhã desta segunda-feira(24), o prefeito Jerry Correia esteve na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para acompanhar de perto o andamento do Programa de Incentivo ao Plantio de Café, uma iniciativa que fortalece a produção rural e garante mais oportunidades aos agricultores do município.
Durante a visita, a equipe técnica apresentou o trabalho de distribuição de 220 mil mudas de café, acompanhadas de adubo, destinadas aos produtores que desejam continuar ampliando suas áreas produtivas ou iniciar o plantio pela primeira vez.
Os agricultores foram convocados por meio de edital público, que abriu chamamento para todos os interessados em participar do programa. O prazo para as inscrições está chegando ao fim: dias 28 e 29 são os últimos dias para garantir a participação.
A Prefeitura reforça que ainda há tempo para que os produtores procurem a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e assegurem suas mudas e insumos.
A gestão municipal segue trabalhando para fortalecer a agricultura familiar e desenvolver a economia de Assis Brasil, garantindo apoio técnico e incentivos para quem produz no campo.
