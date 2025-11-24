Prefeito Carlinhos do Pelado prestigia inauguração da Ponte da Sibéria e destaca integração regional

O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, participou da cerimônia de inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri. A obra, considerada uma das mais importantes da região nos últimos anos, representa um avanço significativo para a mobilidade urbana e para a integração entre os municípios do Alto Acre.

A nova estrutura facilita o deslocamento da população que vive na região da Sibéria, em Xapuri, além de contribuir para o fortalecimento das relações sociais e econômicas entre as cidades vizinhas. A entrega reforça o compromisso do governo estadual em ampliar a infraestrutura e melhorar as condições de tráfego na região.

Durante o evento, o prefeito Carlinhos parabenizou o governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis, a presidente do DERACRE, Sula, e o prefeito de Xapuri, Maxsuel, reconhecendo o empenho conjunto para a conclusão da obra. Segundo ele, a ponte simboliza “mais um passo importante para o desenvolvimento do povo acreano”.

A inauguração reuniu autoridades, lideranças comunitárias e moradores, celebrando um momento histórico para Xapuri e para todo o Alto Acre, que passa a contar com uma ligação mais segura, moderna e eficiente.