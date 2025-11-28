Prefeito Carlinhos do Pelado intensifica manutenção e garante limpeza completa no Parque Centenário em Brasiléia

Prefeitura reforça ações de limpeza no Parque Centenário em Brasiléia

A Prefeitura de Brasiléia, sob a gestão do prefeito Carlinhos do Pelado, segue intensificando os trabalhos de manutenção dos espaços públicos. Nesta quinta-feira (27) de novembro, a equipe de roçagem da Secretaria Municipal de Obras realizou mais uma ação de limpeza no Parque Centenário.

O serviço tem como objetivo garantir mais qualidade de vida aos moradores que utilizam o local diariamente para atividades físicas, caminhadas e momentos de lazer com a família. A manutenção constante ajuda a preservar o ambiente, trazer mais segurança e proporcionar um espaço mais agradável para a população.

A gestão municipal destaca que as equipes de roçagem trabalham de forma contínua para atender as demandas em diversos pontos da cidade, reforçando o compromisso da prefeitura com a organização e o bem-estar dos moradores.