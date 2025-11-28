Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeito Carlinhos do Pelado intensifica manutenção e garante limpeza completa no Parque Centenário em Brasiléia

Publicados

28 de novembro de 2025

Tudo Sobre Política II

Prefeitura reforça ações de limpeza no Parque Centenário em Brasiléia

A Prefeitura de Brasiléia, sob a gestão do prefeito Carlinhos do Pelado, segue intensificando os trabalhos de manutenção dos espaços públicos. Nesta quinta-feira (27) de novembro, a equipe de roçagem da Secretaria Municipal de Obras realizou mais uma ação de limpeza no Parque Centenário.

O serviço tem como objetivo garantir mais qualidade de vida aos moradores que utilizam o local diariamente para atividades físicas, caminhadas e momentos de lazer com a família. A manutenção constante ajuda a preservar o ambiente, trazer mais segurança e proporcionar um espaço mais agradável para a população.

A gestão municipal destaca que as equipes de roçagem trabalham de forma contínua para atender as demandas em diversos pontos da cidade, reforçando o compromisso da prefeitura com a organização e o bem-estar dos moradores.

Prefeito Salatiel Magalhães reforça compromisso em Audiência Pública na comunidade Nova Cintra
Notícias relacionadas:
Tudo Sobre Política II

Prefeitura realiza desobstrução de bueiros e recolhimento de entulhos em vários bairros de Cruzeiro do Sul

Publicados

2 horas atrás

em

28 de novembro de 2025

Por

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Limpeza Pública, segue trabalhando intensamente para minimizar os impactos das chuvas que atingem a cidade. As equipes estão realizando a desobstrução de dispositivos de drenagem como bueiros e o recolhimento de entulhos nos bairros Manoel Terças, João Alves e Aeroporto Velho.

Os serviços têm como objetivo garantir o escoamento adequado da água, reduzir pontos de alagamento e manter as vias seguras para a população. De acordo com o coordenador do setor, Fábio Novo, o trabalho precisa ser contínuo especialmente nesse período, quando o volume de chuvas aumenta e traz mais riscos.

“Mesmo com a chuva forte, nosso trabalho não pode parar. Nós estamos ali no Manoel Terças e no bairro João Alves fazendo a limpeza dos bueiros, garantindo que a água escoe e evitando transtornos para os moradores. Já no Aeroporto Velho, estamos retirando muito entulho. É um serviço essencial para manter a cidade funcionando bem e proteger a população, principalmente nesse período de chuvas”, destacou.

O coordenador reforçou que a colaboração dos moradores é fundamental, evitando o descarte irregular de lixo e mantendo calçadas e frentes de residências limpas. “Essas atitudes ajudam a prevenir entupimentos e contribuem para a eficiência do trabalho das equipes”, finalizou.

Prefeito Salatiel Magalhães reforça compromisso em Audiência Pública na comunidade Nova Cintra

POLÍTICA

Política11 segundos atrás

Ministra Marina Silva denuncia “luto ambiental” após Congresso desmontar quase 40 anos de proteção e derrubar 56 vetos ecológicos

Ministra reage à derrubada de vetos e diz que país enfrenta “momento de luto ambiental” – Foto: Fernando Donasci/ MMA...
Política1 hora atrás

Em Xapuri, ex-governador Jorge Viana ganha destaque em visita histórica do presidente nacional do PT ao berço da luta acreana

A presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva, em Xapuri, ganhou ainda mais dimensão com a participação marcante do...
Política3 horas atrás

Veja o vídeo: Alunos caminham quilômetros na lama após prefeito Padeiro ignorar totalmente o ramal Antônio das Tintas, em Bujari

Estudantes denunciam abandono total do ramal Antônio das Tintas e cobram ação do prefeito Padeiro Alunos que vivem no ramal...

POLÍCIA

Polícia1 dia atrás

Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado

Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC Equipes da Força...
Polícia1 dia atrás

Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira

Sequestro de taxista e termina com prisão de quatro suspeitos na fronteira – Foto: Asscom/ PMAC Meliantes são presos após...
Polícia1 dia atrás

Foragido da Justiça do Acre é capturado em área rural de Roraima após duas décadas de crime contra enteada

Suspeito de violência sexual contra enteada é encontrado após 20 anos de fuga – Foto: Polícia Civil/ Divulgação Um homem...

EDUCAÇÃO

Educação13 minutos atrás

Mobilização do NUCA promove reflorestamento e engajamento juvenil na Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia

A Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia, foi palco de mais uma importante mobilização do Núcleo de Cidadania de Adolescentes...
Educação2 horas atrás

Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral

(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Educação4 dias atrás

Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia

A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...

CONCURSO

Concurso2 semanas atrás

Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC

Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Concurso3 semanas atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso3 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...

ESPORTE

Esporte1 dia atrás

Flamenguistas de Brasileia seguem viagem rumo a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Conmebol

Torcida rubro-negra de Brasileia viaja ao Peru para final da Conmebol.  Torcedores do Flamengo mostraram toda a paixão pelo clube...
Esporte4 dias atrás

Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru

Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Esporte1 semana atrás

Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26

O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...

