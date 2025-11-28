Tudo Sobre Política II
Prefeito Carlinhos do Pelado intensifica manutenção e garante limpeza completa no Parque Centenário em Brasiléia
Prefeitura reforça ações de limpeza no Parque Centenário em Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia, sob a gestão do prefeito Carlinhos do Pelado, segue intensificando os trabalhos de manutenção dos espaços públicos. Nesta quinta-feira (27) de novembro, a equipe de roçagem da Secretaria Municipal de Obras realizou mais uma ação de limpeza no Parque Centenário.
O serviço tem como objetivo garantir mais qualidade de vida aos moradores que utilizam o local diariamente para atividades físicas, caminhadas e momentos de lazer com a família. A manutenção constante ajuda a preservar o ambiente, trazer mais segurança e proporcionar um espaço mais agradável para a população.
A gestão municipal destaca que as equipes de roçagem trabalham de forma contínua para atender as demandas em diversos pontos da cidade, reforçando o compromisso da prefeitura com a organização e o bem-estar dos moradores.
Prefeitura realiza desobstrução de bueiros e recolhimento de entulhos em vários bairros de Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Limpeza Pública, segue trabalhando intensamente para minimizar os impactos das chuvas que atingem a cidade. As equipes estão realizando a desobstrução de dispositivos de drenagem como bueiros e o recolhimento de entulhos nos bairros Manoel Terças, João Alves e Aeroporto Velho.
Os serviços têm como objetivo garantir o escoamento adequado da água, reduzir pontos de alagamento e manter as vias seguras para a população. De acordo com o coordenador do setor, Fábio Novo, o trabalho precisa ser contínuo especialmente nesse período, quando o volume de chuvas aumenta e traz mais riscos.
“Mesmo com a chuva forte, nosso trabalho não pode parar. Nós estamos ali no Manoel Terças e no bairro João Alves fazendo a limpeza dos bueiros, garantindo que a água escoe e evitando transtornos para os moradores. Já no Aeroporto Velho, estamos retirando muito entulho. É um serviço essencial para manter a cidade funcionando bem e proteger a população, principalmente nesse período de chuvas”, destacou.
O coordenador reforçou que a colaboração dos moradores é fundamental, evitando o descarte irregular de lixo e mantendo calçadas e frentes de residências limpas. “Essas atitudes ajudam a prevenir entupimentos e contribuem para a eficiência do trabalho das equipes”, finalizou.
