Prefeito Carlinhos do Pelado garante linha de crédito do Basa para servidores adquirirem energia solar

O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, anunciou uma conquista para os servidores efetivos do município uma linha de crédito especial do Banco da Amazônia destinada à compra de sistemas de energia solar.

O pedido foi feito pelo gestor durante a visita de cortesia dos representantes da instituição bancária, que apresentaram o novo gerente da agência local, Natanael Silva. Segundo Carlinhos, a proposta visa oferecer aos funcionários da prefeitura condições diferenciadas de financiamento para investir em uma energia mais limpa e econômica.

Durante o encontro, o prefeito destacou a importância da parceria: “Aproveito a visita de vocês para pedir que o Banco da Amazônia abra uma linha de crédito especial para aquisição de placas solares direcionadas aos servidores efetivos da prefeitura de Brasiléia, com condições especiais a todos eles”, afirmou Carlinhos.

O Banco da Amazônia atendeu de imediato ao pedido, ressaltando que a iniciativa está alinhada com os objetivos da instituição, que busca ampliar o acesso a soluções de crédito com impacto social e sustentável.

O gerente adjunto, André Fontenele, reforçou a parceria: “Prefeito, quero lhe agradecer pela reunião e por estar nos recebendo aqui no seu gabinete. Saiba que o senhor e sua equipe têm nossa admiração e estamos juntos para fazer Brasiléia crescer cada dia mais.” Ressaltou.

Já o novo gerente da agência, Natanael Silva, enfatizou o compromisso do banco com a cidade: “Quero dizer que o Banco da Amazônia é parceiro e estamos aqui para atender no que for possível, com soluções de crédito para todos os clientes, para os servidores públicos em especial. Contem conosco,” disse.

Atualmente, a prefeitura possui cerca de 700 servidores efetivos, que poderão solicitar o crédito, desde que cumpram os critérios exigidos pelo banco. Informações e orientações podem ser obtidas diretamente na agência de Brasiléia.

Veja os benefícios da energia solar:

A medida também reforça a importância da energia solar, que se apresenta como uma das alternativas mais vantajosas no cenário energético atual:

Ambiental: é uma fonte renovável, silenciosa, não polui e possui vida útil de cerca de 25 anos.

Econômico: pode reduzir a conta de energia em até 90%, valorizar o imóvel e garantir retorno do investimento em cinco anos.

Social: contribui para a geração de empregos e renda, é de fácil instalação e pode atender regiões isoladas sem acesso à rede elétrica.

Ao aproximar servidores de uma solução energética sustentável, a prefeitura e o Banco da Amazônia fortalecem o compromisso com o desenvolvimento econômico, ambiental e social de Brasiléia.