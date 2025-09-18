Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeito Carlinhos do Pelado garante linha de crédito do Basa para servidores adquirirem energia solar

Publicados

18 de setembro de 2025

Tudo Sobre Política II

O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, anunciou uma conquista para os servidores efetivos do município uma linha de crédito especial do Banco da Amazônia destinada à compra de sistemas de energia solar.

O pedido foi feito pelo gestor durante a visita de cortesia dos representantes da instituição bancária, que apresentaram o novo gerente da agência local, Natanael Silva. Segundo Carlinhos, a proposta visa oferecer aos funcionários da prefeitura condições diferenciadas de financiamento para investir em uma energia mais limpa e econômica.

Durante o encontro, o prefeito destacou a importância da parceria: “Aproveito a visita de vocês para pedir que o Banco da Amazônia abra uma linha de crédito especial para aquisição de placas solares direcionadas aos servidores efetivos da prefeitura de Brasiléia, com condições especiais a todos eles”, afirmou Carlinhos.

O Banco da Amazônia atendeu de imediato ao pedido, ressaltando que a iniciativa está alinhada com os objetivos da instituição, que busca ampliar o acesso a soluções de crédito com impacto social e sustentável.

O gerente adjunto, André Fontenele, reforçou a parceria: “Prefeito, quero lhe agradecer pela reunião e por estar nos recebendo aqui no seu gabinete. Saiba que o senhor e sua equipe têm nossa admiração e estamos juntos para fazer Brasiléia crescer cada dia mais.” Ressaltou.

Leia Também:  Gestão do prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, vence "Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora 2024"

Já o novo gerente da agência, Natanael Silva, enfatizou o compromisso do banco com a cidade: “Quero dizer que o Banco da Amazônia é parceiro e estamos aqui para atender no que for possível, com soluções de crédito para todos os clientes, para os servidores públicos em especial. Contem conosco,” disse.

Atualmente, a prefeitura possui cerca de 700 servidores efetivos, que poderão solicitar o crédito, desde que cumpram os critérios exigidos pelo banco. Informações e orientações podem ser obtidas diretamente na agência de Brasiléia.

Veja os benefícios da energia solar:

A medida também reforça a importância da energia solar, que se apresenta como uma das alternativas mais vantajosas no cenário energético atual:

Ambiental: é uma fonte renovável, silenciosa, não polui e possui vida útil de cerca de 25 anos.

Econômico: pode reduzir a conta de energia em até 90%, valorizar o imóvel e garantir retorno do investimento em cinco anos.

Social: contribui para a geração de empregos e renda, é de fácil instalação e pode atender regiões isoladas sem acesso à rede elétrica.

Leia Também:  Prefeitura de Assis Brasil em parceria com a CONAE realiza a 1ª Conferência da Educação em Assis Brasil

Ao aproximar servidores de uma solução energética sustentável, a prefeitura e o Banco da Amazônia fortalecem o compromisso com o desenvolvimento econômico, ambiental e social de Brasiléia.

