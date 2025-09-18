Tudo Sobre Política II
Prefeito Carlinhos do Pelado garante linha de crédito do Basa para servidores adquirirem energia solar
O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, anunciou uma conquista para os servidores efetivos do município uma linha de crédito especial do Banco da Amazônia destinada à compra de sistemas de energia solar.
O pedido foi feito pelo gestor durante a visita de cortesia dos representantes da instituição bancária, que apresentaram o novo gerente da agência local, Natanael Silva. Segundo Carlinhos, a proposta visa oferecer aos funcionários da prefeitura condições diferenciadas de financiamento para investir em uma energia mais limpa e econômica.
Durante o encontro, o prefeito destacou a importância da parceria: “Aproveito a visita de vocês para pedir que o Banco da Amazônia abra uma linha de crédito especial para aquisição de placas solares direcionadas aos servidores efetivos da prefeitura de Brasiléia, com condições especiais a todos eles”, afirmou Carlinhos.
O Banco da Amazônia atendeu de imediato ao pedido, ressaltando que a iniciativa está alinhada com os objetivos da instituição, que busca ampliar o acesso a soluções de crédito com impacto social e sustentável.
O gerente adjunto, André Fontenele, reforçou a parceria: “Prefeito, quero lhe agradecer pela reunião e por estar nos recebendo aqui no seu gabinete. Saiba que o senhor e sua equipe têm nossa admiração e estamos juntos para fazer Brasiléia crescer cada dia mais.” Ressaltou.
Já o novo gerente da agência, Natanael Silva, enfatizou o compromisso do banco com a cidade: “Quero dizer que o Banco da Amazônia é parceiro e estamos aqui para atender no que for possível, com soluções de crédito para todos os clientes, para os servidores públicos em especial. Contem conosco,” disse.
Atualmente, a prefeitura possui cerca de 700 servidores efetivos, que poderão solicitar o crédito, desde que cumpram os critérios exigidos pelo banco. Informações e orientações podem ser obtidas diretamente na agência de Brasiléia.
Veja os benefícios da energia solar:
A medida também reforça a importância da energia solar, que se apresenta como uma das alternativas mais vantajosas no cenário energético atual:
Ambiental: é uma fonte renovável, silenciosa, não polui e possui vida útil de cerca de 25 anos.
Econômico: pode reduzir a conta de energia em até 90%, valorizar o imóvel e garantir retorno do investimento em cinco anos.
Social: contribui para a geração de empregos e renda, é de fácil instalação e pode atender regiões isoladas sem acesso à rede elétrica.
Ao aproximar servidores de uma solução energética sustentável, a prefeitura e o Banco da Amazônia fortalecem o compromisso com o desenvolvimento econômico, ambiental e social de Brasiléia.
Prefeitura e SENAR encerram curso de gastronomia; feirantes apresentarão 23 pratos típicos de milho
A Prefeitura de Porto Walter, por meio das Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com o SENAR, realizou o encerramento do curso de gastronomia voltado para a valorização da culinária local. A capacitação reuniu feirantes e empreendedores que, ao longo das últimas semanas, tiveram a oportunidade de aprender novas técnicas de preparo e apresentação de alimentos.
Como resultado prático do curso, os participantes irão expor 23 pratos típicos à base de milho durante a 10ª edição do Festival do Milho, que acontece nos dias 18, 19 e 20 de setembro. O público poderá degustar receitas tradicionais e criativas, que vão desde bolos, pamonhas e mingaus até versões inovadoras que destacam a versatilidade do grão.
De acordo com a organização, o objetivo da iniciativa é unir capacitação profissional, incentivo à economia local e fortalecimento da identidade cultural de Porto Walter.
“O curso foi pensado para preparar nossos feirantes, oferecendo conhecimento e qualidade no atendimento, ao mesmo tempo em que valorizamos nossos produtos regionais”, destacou o prefeito.
Diretoria de Comunicação – Gabinete do Prefeito | Prefeitura de Porto Walter: “Trabalho, um compromisso de todos”.
Projeto cheio de ilegalidades”: vereador André Kamai denuncia manobra do prefeito Bocalom para favorecer a empresa Ricco Transportes
O parlamentar anunciou, ainda, a possibilidade de judicializar o processo que estaria eivado de ilegalidades – Foto: Paulo Murilo/ Foto:...
MP-AC exige exoneração imediata de secretário acusado de assédio e uso indevido de recursos públicos na prefeitura de Acrelândia
Secretário de Educação, Huruey Lima, é investigado pelo Ministério Público – Foto: Reprodução A Prefeitura de Acrelândia tem o prazo...
Crise no Palácio Rio Branco: Diego Lins abandona governo Gladson e denuncia decadência da gestão, declarando apoio a Alan Rick em 2026
Diego Lins, conhecido popularmente como o “Repórter Beijoqueiro”, foi o primeiro a abandonar o barco do governo Gladson Cameli (PP)....
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...
