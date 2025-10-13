Tudo Sobre Política II
Prefeito Carlinhos do Pelado entrega veículos e reforça estrutura dos serviços públicos em Brasileia
Tudo Sobre Política II
Prefeitura segue fortalecendo a estrutura dos serviços públicos e investindo em melhorias para o atendimento à população. – Foto: Gennoci Nascimento
O prefeito Carlinhos do Pelado realizou a entrega de uma moto BROS 160 zero quilômetro para a Secretaria Municipal de Obras, resultado da parceria com o deputado Arlenilson Cunha, que destinou três motocicletas ao município.
Durante a solenidade, o prefeito também fez a entrega de um caminhão-pipa totalmente recuperado, ampliando a frota e garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento das demandas da comunidade.
“Entregamos hoje uma Bros zero quilômetro para a Secretaria de Obras. É mais um reforço para melhorar o trabalho e o atendimento à nossa população”, destacou o prefeito Carlinhos do Pelado.
Ele também ressaltou o compromisso da gestão com a valorização da estrutura pública e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.
“Tive a alegria também de entregar um caminhão-pipa totalmente recuperado na nossa gestão. É mais um reforço importante para os trabalhos da Secretaria de Obras e para o desenvolvimento de Brasiléia”, afirmou o prefeito.
O secretário municipal de Obras, Josué Elias, agradeceu o apoio e destacou a importância dos investimentos para o dia a dia das equipes.
“Esses veículos chegam em boa hora. A moto vai ajudar nossas equipes no deslocamento e acompanhamento das frentes de serviço, e o caminhão-pipa recuperado é fundamental para o trabalho nas ruas e ramais, principalmente neste período mais seco”, explicou Josué Elias.
“A gestão do prefeito Carlinhos tem olhado com atenção para a Secretaria de Obras, garantindo condições para que a gente possa atender melhor a população e manter a cidade em constante desenvolvimento”, completou o secretário.
As entregas reforçam o compromisso da atual administração em investir de forma responsável e eficiente, garantindo que as ações da prefeitura cheguem a todos os setores e comunidades de Brasileia.
Fotos: Gennoci Nascimento
Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Rodrigues Alves inicia operação de recapeamento na Avenida Marechal Rondon
A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria de Obras, deu início à operação “Tapa Buraco”, com serviços de recuperação e recapeamento asfáltico na Avenida Marechal Rondon, uma das principais vias do município.
O trabalho faz parte do cronograma de ações da gestão municipal para melhorar a infraestrutura urbana, garantindo melhores condições de tráfego e segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam diariamente a avenida, importante via de acesso entre diferentes bairros da cidade.
De acordo com a Secretaria de Obras, a intervenção inclui recuperação do pavimento danificado, recomposição asfáltica e aplicação de novo revestimento em trechos mais comprometidos. A medida visa prolongar a vida útil da via e oferecer mais conforto aos usuários.
O prefeito destacou que a operação faz parte de um plano de manutenção contínua das ruas e avenidas do município.
“Nosso compromisso é garantir que a população tenha vias seguras e trafegáveis. A Marechal Rondon é uma avenida de grande movimento e estava precisando dessa atenção especial. Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais a mobilidade urbana e a qualidade de vida da nossa gente”, afirmou o gestor.
Os serviços estão sendo executados com recursos próprios do município e contam com o apoio de equipes técnicas e maquinário da Prefeitura. A expectativa é que, após a conclusão da Avenida Marechal Rondon, outras ruas também recebam o mesmo tipo de intervenção, seguindo o cronograma elaborado pela Secretaria de Obras.
Com as melhorias, a administração municipal reforça o compromisso de investir em infraestrutura e valorização dos espaços públicos, promovendo um ambiente mais organizado e seguro para todos os moradores de Rodrigues Alves.
Prefeito Carlinhos do Pelado entrega veículos e reforça estrutura dos serviços públicos em Brasileia
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
Prefeitura de Rodrigues Alves inicia operação de recapeamento na Avenida Marechal Rondon
Prefeito Salatiel Magalhães entrega novos fardamentos e materiais de trabalho a Agentes Comunitários de Saúde
Capital federal sedia reuniões ministeriais e fóruns sociais na contagem regressiva para a conferência climática em Belém
POLÍTICA
Capital federal sedia reuniões ministeriais e fóruns sociais na contagem regressiva para a conferência climática em Belém
Brasília recebe encontros preparatórios para a COP30 – Fotos: Fabio: Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil (Marcos Jorge Dias) – A menos de...
Vereador André Kamai cobra soluções efetivas e denuncia falta de transparência no transporte público da gestão Bocalom
Vereador reforçou ainda que a Câmara tem papel central na cobrança de resultados – Foto: Paulo Murilo Durante a audiência...
Prefeito Padeiro invade propriedade de moradora no Bujari, para abrir ramal, e é acusado de abuso de poder por moradores do Assentamento Walter Arce
O prefeito de Bujari, João Edvaldo Teles, conhecido como Padeiro, está sendo duramente criticado por moradores do Assentamento Walter Arce,...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural de Assis Brasil
Crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em...
Escola Bela Flor realiza mais uma edição do Sarau Literário com destaque para a criatividade dos alunos
A Escola Bela Flor foi palco de mais uma edição do Sarau Literário, um evento que reuniu alunos do 1º...
Educação de Cruzeiro do Sul fortalece leitura em escolas de comunidades ribeirinhas
Assessoria – Na comunidade do Rio Croa, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Cruzeiro do Sul, a Escola municipal...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Cultura7 dias atrás
Encerramento em grande estilo marca os 4 dias do 9º Festival da Banana 2025 de Rodrigues Alves
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Petecão articula vinda ao Acre de referência nacional em autismo para fortalecer ações de inclusão e conscientização
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Governo do Estado seguem pavimentando ruas no município
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputada Maria Antônia solicita ampliação do horário de funcionamento do SAMU em Marechal Thaumaturgo