Prefeito Carlinhos do Pelado é destaque no Acre ao receber Prêmio Excelência em Governança Municipal
O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, foi reconhecido durante o Workshop em Gestão Pública – Índice de Governança Municipal (IGM/CFA), realizado nos dias 10 e 11 em Rio Branco. Na ocasião, ele recebeu o Certificado de Excelência em Governança Municipal, concedido pelo Conselho Federal de Administração (CFA) e pelo CRA-AC, em reconhecimento às boas práticas adotadas na administração do município.
O prêmio destaca cidades que avançam em áreas estratégicas como planejamento, controle de gastos, infraestrutura e desenvolvimento, pilares que têm sido priorizados pela gestão de Carlinhos do Pelado. Ele participou do evento acompanhado da secretária de Planejamento, Goreth Bibiano, e do secretário de Comunicação, Chiquinho Chaves, reforçando o compromisso de sua equipe com uma gestão eficiente e responsável.
O encontro reuniu gestores de vários municípios e especialistas em administração pública para debater o uso do IGM/CFA, ferramenta que analisa dados e orienta políticas baseadas em ciência, transparência e resultados concretos. Para Carlinhos do Pelado, o reconhecimento vem em um momento importante, marcando os avanços de Brasiléia e os esforços para aprimorar cada vez mais os serviços prestados à população.
A premiação confirma o protagonismo do município no Acre e evidencia o compromisso da atual gestão com os princípios da boa governança, consolidando Brasiléia como referência em administração pública no estado.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul conquista o primeiro lugar do Acre no ranking de excelência em governança municipal
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul conquistou o primeiro lugar no ranking de excelência em governança municipal, durante o I Workshop de Gestão Pública, promovido pelo Conselho Regional de Administração do Estado do Acre – CRA-AC nesta nesta terça-feira,11, no Espaço Afa Jardim, em Rio Branco. O prefeito Zequinha Lima recebeu o certificado que é um reconhecimento concedido ao município por sua boa gestão administrativa e planejamento estratégico.
“É com muito orgulho que participo aqui em Rio Branco do seminário promovido pelo Conselho Regional de Administração. Cruzeiro do Sul foi contemplado como primeiro lugar em governança. Isso para nós é um orgulho muito grande, porque estamos investindo na parte administrativa, de gestão e de planejamento — e o resultado vem. Divido essa conquista com todos os servidores, secretários e com toda a equipe. O reconhecimento é fruto do trabalho coletivo”, declarou o prefeito.
O workshop tem como principal objetivo especializar administradores públicos na ferramenta de gestão IGM/CFA – Indice de Governança Municipal, desenvolvida pelo Conselho Federal de Administração -CFA. A metodologia analisa e mede indicadores de governança, permitindo aos gestores aprimorar estratégias e alcançar melhores resultados na administração pública.
A programação inclui apresentações teóricas, treinamentos práticos e a cerimônia de formatura e premiação do I ERAGESP/AC — Encontro Regional de Administradores e Gestores Públicos do Estado do Acre.
