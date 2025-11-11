Prefeito Carlinhos do Pelado é destaque no Acre ao receber Prêmio Excelência em Governança Municipal

O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, foi reconhecido durante o Workshop em Gestão Pública – Índice de Governança Municipal (IGM/CFA), realizado nos dias 10 e 11 em Rio Branco. Na ocasião, ele recebeu o Certificado de Excelência em Governança Municipal, concedido pelo Conselho Federal de Administração (CFA) e pelo CRA-AC, em reconhecimento às boas práticas adotadas na administração do município.

O prêmio destaca cidades que avançam em áreas estratégicas como planejamento, controle de gastos, infraestrutura e desenvolvimento, pilares que têm sido priorizados pela gestão de Carlinhos do Pelado. Ele participou do evento acompanhado da secretária de Planejamento, Goreth Bibiano, e do secretário de Comunicação, Chiquinho Chaves, reforçando o compromisso de sua equipe com uma gestão eficiente e responsável.

O encontro reuniu gestores de vários municípios e especialistas em administração pública para debater o uso do IGM/CFA, ferramenta que analisa dados e orienta políticas baseadas em ciência, transparência e resultados concretos. Para Carlinhos do Pelado, o reconhecimento vem em um momento importante, marcando os avanços de Brasiléia e os esforços para aprimorar cada vez mais os serviços prestados à população.

A premiação confirma o protagonismo do município no Acre e evidencia o compromisso da atual gestão com os princípios da boa governança, consolidando Brasiléia como referência em administração pública no estado.