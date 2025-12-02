Prefeito Carlinhos do Pelado destaca importância do VI Encontro das Escolas Multisseriadas em Brasileia

A Prefeitura de Brasileia, sob gestão do prefeito Carlinhos do Pelado, realizou o VI Encontro das Escolas Multisseriadas, promovido pela Secretaria Municipal de Educação. O evento marcou o encerramento das atividades pedagógicas do ano para os professores que atuam nas unidades escolares localizadas em regiões de difícil acesso na zona rural do município.

O encontro proporcionou um espaço valioso de escuta e diálogo, permitindo que os profissionais compartilhassem vivências, desafios e estratégias adotadas ao longo do ano letivo. A troca de experiências entre os educadores fortaleceu o compromisso com a melhoria contínua do ensino nas comunidades rurais.

Durante o evento, foram realizadas avaliações das ações desenvolvidas em sala de aula, além de discussões sobre práticas pedagógicas que contribuam para aprimorar a aprendizagem dos estudantes que dependem das escolas multisseriadas. A participação ativa dos professores demonstrou o empenho de cada um na construção de uma educação mais inclusiva e adaptada à realidade local.

O prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou que a gestão municipal continuará apoiando e valorizando os profissionais que atuam nas áreas mais distantes, destacando que o trabalho nas escolas multisseriadas é essencial para garantir acesso à educação de qualidade em todas as regiões de Brasileia. Segundo ele, encontros como este reforçam o compromisso da Prefeitura com uma educação mais humana e integrada.