Prefeito Carlinhos do Pelado cumpre agenda em Brasília em busca de novos recursos para Brasileia

O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, está em Brasília cumprindo uma série de agendas institucionais voltadas à captação de recursos e ao fortalecimento de parcerias para o município. A viagem inclui articulações com parlamentares da bancada federal acreana, com o objetivo de ampliar investimentos em diversas áreas essenciais.

Durante a visita, o prefeito esteve nos gabinetes dos deputados federais Coronel Ulysses, Roberto Duarte, Dr. Eduardo Velloso e Meire Serafim, além do senador Alan Rick. Em cada encontro, Carlinhos apresentou demandas prioritárias de Brasiléia e reforçou a importância de apoio para projetos estruturantes.

Segundo o gestor, os últimos dias têm sido extremamente produtivos, marcados por diálogos voltados ao avanço de ações que tragam melhorias diretas à população. Carlinhos destacou que a união entre os poderes e a aproximação com Brasília são fundamentais para garantir mais desenvolvimento ao município.

A expectativa é que as agendas gerem novos investimentos e abram caminho para futuras parcerias que impulsionem o crescimento de Brasiléia.