RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeito Carlinhos do Pelado cumpre agenda em Brasília em busca de novos recursos para Brasileia

Publicados

6 de novembro de 2025

Tudo Sobre Política II

O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, está em Brasília cumprindo uma série de agendas institucionais voltadas à captação de recursos e ao fortalecimento de parcerias para o município. A viagem inclui articulações com parlamentares da bancada federal acreana, com o objetivo de ampliar investimentos em diversas áreas essenciais.

Durante a visita, o prefeito esteve nos gabinetes dos deputados federais Coronel Ulysses, Roberto Duarte, Dr. Eduardo Velloso e Meire Serafim, além do senador Alan Rick. Em cada encontro, Carlinhos apresentou demandas prioritárias de Brasiléia e reforçou a importância de apoio para projetos estruturantes.

Segundo o gestor, os últimos dias têm sido extremamente produtivos, marcados por diálogos voltados ao avanço de ações que tragam melhorias diretas à população. Carlinhos destacou que a união entre os poderes e a aproximação com Brasília são fundamentais para garantir mais desenvolvimento ao município.

A expectativa é que as agendas gerem novos investimentos e abram caminho para futuras parcerias que impulsionem o crescimento de Brasiléia.

Tudo Sobre Política II

Lucelia Borges prestigia encontro regional que debate inovação e fortalecimento do Legislativo no Alto Acre

Publicados

1 hora atrás

em

6 de novembro de 2025

Por

A vereadora Lucelia Borges marcou presença no Encontro Regional de Vereadores do Alto Acre, reunião que integrou parlamentares de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri em uma ampla discussão sobre os desafios e oportunidades para os Legislativos municipais da região.

Com o tema “Parlamento Mais Empreendedor”, o encontro buscou incentivar práticas inovadoras dentro das Câmaras Municipais, ampliando o diálogo entre os legisladores e estimulando iniciativas que promovam o crescimento econômico e social das cidades do Alto Acre.

Ao longo da programação, os participantes debateram mecanismos para fortalecer a gestão pública, aprimorar a atuação parlamentar e fomentar políticas que impulsionem o empreendedorismo local, apontado como eixo estratégico para o desenvolvimento regional.

Lucelia Borges ressaltou que eventos dessa natureza representam uma oportunidade valiosa para qualificar o trabalho legislativo, aproximar municípios vizinhos e construir soluções conjuntas que beneficiem toda a população do Alto Acre.

Política3 horas atrás

Padeiro prometeu recursos e máquinas, mas quem trabalha é o povo: Moradores do Ramal da Madá se viram para não ficar isolados

A paciência dos moradores do Ramal da Madá, na região do Espinhara, em Bujari, chegou ao limite. Cansados de esperar...
Política17 horas atrás

Milhões Desviados e Benefícios à Família Câmara: CPMI Expõe Ligações Suspeitas Entre Silas Câmara, Parentes e o Esquema do INSS

Rastro de Dinheiro Liga Silas Câmara e Parentes a Esquema Fraudulento – Foto: Reprodução Envolvido em um dos maiores escândalos...
Política1 dia atrás

Silêncio dos Bestene Sobre Mailza 2026 Expõe Estratégia para Assumir a Prefeitura com Eventual Renúncia de Bocalom ao Disputar o Governo

Para a família Bestene, parece ser mais vantajoso abandonar o projeto Mailza 2026 e torcer pela renúncia de Bocalom. É...

Polícia4 dias atrás

Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar

Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Polícia1 semana atrás

Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais

Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
Polícia2 semanas atrás

Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul

Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...

Educação2 horas atrás

Prefeitura de Brasiléia realiza segunda reunião com pais da Educação Especial para fortalecer parceria entre família e escola

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu a segunda reunião com os pais de alunos...
Educação24 horas atrás

Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares

(Verônica Rodrigues) – O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CAOPEDUC) promoveu, nesta quarta-feira (5), uma roda de...
Educação7 dias atrás

Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul

(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de...

Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 meses atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 meses atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

Esporte1 dia atrás

Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul

A partir desta terça-feira, 4, os jogos estão suspensos temporariamente no Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A medida...
Esporte2 dias atrás

Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 e celebra encontro de inclusão, talentos locais e superação

II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 reúne inclusão, talento e emoção em Brasiléia. O município de Brasiléia foi palco, neste...
Esporte5 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil da início ao Campeonato da primeira Divisão e incentiva o esporte no município

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou na noite desta sexta-feira (31) a abertura...

