Prefeito Carlinhos do Pelado celebra chegada de veículos destinados por emenda da ex-deputada Vanda Milani

Em reconhecimento e agradecimentos a ex- deputada federal Vanda Milani a prefeitura de Brasiléia realizou na noite desta quarta-feira (11), grande solenidade para celebrar a entrega de veículos viabilizados por meio de emenda da então parlamentar que foi homenageada.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Carlinhos do Pelado, do vice-prefeito Amaral do Gelo, vereadores, secretários municipais, servidores e a população em geral.

Durante a solenidade, foram oficialmente entregues dois carros modelo Yaris, seis caminhonetes e uma van odontológica, que irão reforçar os atendimentos das secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social.

“Estamos vivendo um momento muito especial para Brasiléia. Esses veículos chegaram em boa hora e representam mais qualidade e agilidade nos serviços públicos até a nossa população. Agradecemos imensamente à ex-deputada Vanda Milani por esse olhar carinhoso com nosso povo”, afirmou o prefeito Carlinhos do Pelado.

Ele também destacou o trabalho da ex-prefeita Fernanda Hassem na elaboração dos projetos: “Esses investimentos começaram a ser articulados ainda na gestão anterior, e agora estamos colhendo os frutos dessa parceria”, lembrou.

Os recursos, que ultrapassam R$ 15 milhões apenas para a área da saúde, foram articulados durante o mandato de Vanda Milani e já começaram a transformar a realidade do município. Além dos veículos, as emendas também possibilitaram a compra de equipamentos como aparelhos de ultrassom e computadores.

O secretário municipal de Saúde, Francélio, destacou a importância dos novos reforços para a pasta.

“Além da van odontológica os equipamentos e os veículos vão nos permitir chegar a locais mais distantes, levando atendimento de qualidade à população que mais precisa e saindo do aluguel ”, enfatizou.

A ex-deputada Vanda Milani, homenageada durante o evento, emocionou-se ao relembrar sua trajetória no município. “Brasiléia tem um lugar especial no meu coração. Aqui iniciei minha carreira como promotora de justiça, e hoje volto com alegria para ver que nosso trabalho em Brasileia está ajudando a transformar vidas. Minha maior honra é ver que os recursos estão chegando onde devem chegar: no atendimento à saúde de quem mais precisa”, enfatizou.

Ao todo, o município será contemplado com mais de R$ 40 milhões em emendas da ex-parlamentar, que incluem ainda obras estruturantes como a revitalização da Orla do Rio Acre, na Rua Marechal Rondon (conhecida como Rua da Goiaba), e a pavimentação de 13 km do Ramal do KM 19.

O presidente da Câmara Municipal, Marquinhos Tibúrcio, e os vereadores Careca Gadelha e Almir Andrade também participaram do evento, reforçando o o compromisso da Câmara de Vereadores com o município.

A solenidade terminou em clima alegria e gratidão marcando mais um passo importante ao fortalecimento dos serviços públicos em Brasiléia.