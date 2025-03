Prefeito Carlinhos do Pelado anuncia rede Wi-fi, fortalecimento da agricultura familiar, reforma e ampliação da Feira

Para facilitar a comunicação, pagamentos digitais e melhorar as condições de trabalho dos mais de 70 feirantes na Feira Municipal de Brasileia Maria Florência do Nascimento.

O Prefeito Carlinhos do Pelado acompanhado do seu vice Amaral do Gelo, secretários municipais e vereadores inaugurou a instalação da rede Wi-fi em toda a extensão da feira da agricultura familiar e do empreendedor no município neste domingo, 31.

A nova infraestrutura de conexão já está disponível e promete ser uma transformação com a nova ferramenta digital na feira municipal.

Bastante contente de atender uma reivindicação antiga dos feirantes o gestor anunciou ainda mais investimentos e apoio ao agricultores e agricultoras, na recuperação de ramais auxílio na escoação da produção e reforma e ampliação de toda estrutura da feira.

A iniciativa busca também modernizar a feira, fortalecer o comércio local e sobre tudo trazer mais comodidade para feirantes e clientes.

“Então esse é o nosso propósito apoiar quem trabalha duro lá no seu roçado no seu cultivo ou plantio para trazer alimentos tradicionais e de qualidade para abastecer e alimentar a nossa cidade. Com essa conexão, através dessa rede Wi-fi exclusiva pra eles e clientes os feirantes poderão divulgar seus produtos e até vender por meios digitais também. Vamos continuar investindo no apoio e incentivo aos nossos produtores rurais, com ramais, auxílio na produção e no extrativismo, transporte e vamos melhorar ainda mais nossa feira com reforma e ampliação para ficar um lugar melhor para todos”, destacou o prefeito.

A maioria dos feirantes além de serem produtores rurais são contemplado também pelo Programa de Aquisição de Alimentos ( PAA).

A Feira Municipal de Brasileia proporcionar também segurança alimentar, geração de trabalho e renda. E os clientes encontram ainda os principais produtos da agricultura familiar, frutas, café, castanha, leite, banana verduras, hortaliças, legumes, mandioca, temperos, mel, peixe, galinha caipira, suínos, artesanato e alimentos prontos como a baixaria entre outros.