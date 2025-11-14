Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo Sobre Política II

Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha melhorias e piçarramento no km 84 do Ramal Santa Luzia

Publicados

14 de novembro de 2025

Tudo Sobre Política II

Prefeitura intensifica melhorias e piçarramento no km 84 do Ramal Santa Luzia

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, segue avançando com os trabalhos de melhoria e piçarramento em pontos críticos do km 84 do Ramal Santa Luzia. As ações visam garantir melhores condições de tráfego para os moradores e produtores rurais da região.

Nesta sexta-feira (14), o prefeito Carlinhos do Pelado esteve no local acompanhando de perto o andamento das atividades, ao lado do secretário de Obras, Josué Elias. A presença das autoridades reforça o compromisso da gestão com a infraestrutura rural e com a manutenção dos ramais.

De acordo com a prefeitura, o serviço está sendo executado com atenção redobrada para assegurar que, durante o período do inverno amazônico, a população tenha garantido o direito de ir e vir com segurança e tranquilidade.

Com o ritmo acelerado das equipes, a expectativa é de que os trabalhos continuem beneficiando moradores de diferentes localidades, fortalecendo o desenvolvimento e a mobilidade no município.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Em parceria com Caixa Econômica Prefeitura de Cruzeiro do Sul lança Programa de Microcrédito Rural
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo Sobre Política II

Projeto do Jovem Aprendiz Municipal é aprovado na Câmara e aguarda sanção do prefeito César Andrade

Publicados

10 horas atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

A Prefeitura de Porto Walter celebrou um avanço significativo nas políticas públicas voltadas à juventude. O Projeto de Lei que institui o Programa Jovem Aprendiz Municipal, apresentado pelo Poder Executivo e elaborado pela Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), foi aprovado pela Câmara de Vereadores nesta quinta-feira (13) e agora segue para sanção do prefeito César Andrade.

A iniciativa atende a uma das metas do Selo UNICEF e reforça o compromisso do município com a formação profissional de adolescentes e jovens. O programa garantirá aos estudantes a oportunidade do primeiro emprego, unindo formação teórica, capacitação e prática profissional nas repartições públicas e instituições parceiras.

De acordo com o prefeito César Andrade, o projeto foi construído para ampliar as oportunidades da juventude local, oferecendo condições reais para que os jovens desenvolvam competências e ingressem de maneira mais preparada no mercado de trabalho.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Prefeitura de Assis Brasil realiza atividade com o grupo da Melhor Idade em alusão à Consciência Negra
Continue lendo

POLÍTICA

Política7 horas atrás

Deputado Roberto Duarte acusa Calixto de perseguição e afirma que tentativa de desgastar Alan Rick é manobra política

Veja o vídeo: O deputado federal Roberto Duarte criticou duramente as recentes declarações do secretário estadual Luiz Calixto envolvendo o...
Política13 horas atrás

Ruptura entre ex-aliados após 13 anos transforma eleição da UFAC em uma das disputas mais acirradas da última década

UFAC promete eleições acirradas entre dois nomes da atual gestão – Foto: Reprodução A corrida pela reitoria da Universidade Federal...
Política1 dia atrás

Ministra Marina Silva destaca liderança ética do Brasil na inauguração do Pavilhão do Balanço Ético Global na COP30

Governo inaugura Pavilhão do Balanço Ético Global e reforça compromisso climático na COP30 – Foto: Assessoria/ MMA O governo brasileiro...

POLÍCIA

Polícia56 minutos atrás

Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco

Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Polícia6 dias atrás

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia1 semana atrás

Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia

Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...

EDUCAÇÃO

Educação1 dia atrás

Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil

Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Educação3 dias atrás

Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”

Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Educação3 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...

CONCURSO

Concurso2 dias atrás

Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC

Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Concurso1 semana atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...

ESPORTE

Esporte2 dias atrás

Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera pontos do gramado do estádio O Cruzeirão para retomada de competições

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, realizou a troca de pontos desgastados...
Esporte3 dias atrás

Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório

Brasileia está de parabéns com primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório. A cidade de Brasiléia se prepara para...
Esporte3 dias atrás

Criada pelo prefeito Zequinha Lima, a corrida da virada 2025 em Cruzeiro do Sul terá 750 vagas

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai disponibilizar 750 vagas para a Corrida da Virada 2025. A decisão...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS