Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha melhorias e piçarramento no km 84 do Ramal Santa Luzia

Prefeitura intensifica melhorias e piçarramento no km 84 do Ramal Santa Luzia

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, segue avançando com os trabalhos de melhoria e piçarramento em pontos críticos do km 84 do Ramal Santa Luzia. As ações visam garantir melhores condições de tráfego para os moradores e produtores rurais da região.

Nesta sexta-feira (14), o prefeito Carlinhos do Pelado esteve no local acompanhando de perto o andamento das atividades, ao lado do secretário de Obras, Josué Elias. A presença das autoridades reforça o compromisso da gestão com a infraestrutura rural e com a manutenção dos ramais.

De acordo com a prefeitura, o serviço está sendo executado com atenção redobrada para assegurar que, durante o período do inverno amazônico, a população tenha garantido o direito de ir e vir com segurança e tranquilidade.

Com o ritmo acelerado das equipes, a expectativa é de que os trabalhos continuem beneficiando moradores de diferentes localidades, fortalecendo o desenvolvimento e a mobilidade no município.