Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha melhorias e piçarramento no km 84 do Ramal Santa Luzia
Prefeitura intensifica melhorias e piçarramento no km 84 do Ramal Santa Luzia
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, segue avançando com os trabalhos de melhoria e piçarramento em pontos críticos do km 84 do Ramal Santa Luzia. As ações visam garantir melhores condições de tráfego para os moradores e produtores rurais da região.
Nesta sexta-feira (14), o prefeito Carlinhos do Pelado esteve no local acompanhando de perto o andamento das atividades, ao lado do secretário de Obras, Josué Elias. A presença das autoridades reforça o compromisso da gestão com a infraestrutura rural e com a manutenção dos ramais.
De acordo com a prefeitura, o serviço está sendo executado com atenção redobrada para assegurar que, durante o período do inverno amazônico, a população tenha garantido o direito de ir e vir com segurança e tranquilidade.
Com o ritmo acelerado das equipes, a expectativa é de que os trabalhos continuem beneficiando moradores de diferentes localidades, fortalecendo o desenvolvimento e a mobilidade no município.
Projeto do Jovem Aprendiz Municipal é aprovado na Câmara e aguarda sanção do prefeito César Andrade
A Prefeitura de Porto Walter celebrou um avanço significativo nas políticas públicas voltadas à juventude. O Projeto de Lei que institui o Programa Jovem Aprendiz Municipal, apresentado pelo Poder Executivo e elaborado pela Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), foi aprovado pela Câmara de Vereadores nesta quinta-feira (13) e agora segue para sanção do prefeito César Andrade.
A iniciativa atende a uma das metas do Selo UNICEF e reforça o compromisso do município com a formação profissional de adolescentes e jovens. O programa garantirá aos estudantes a oportunidade do primeiro emprego, unindo formação teórica, capacitação e prática profissional nas repartições públicas e instituições parceiras.
De acordo com o prefeito César Andrade, o projeto foi construído para ampliar as oportunidades da juventude local, oferecendo condições reais para que os jovens desenvolvam competências e ingressem de maneira mais preparada no mercado de trabalho.
