Prefeito assina contratos para construir abastecimento de água, centro do idoso e adquirir caminhão prancha

O prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, esteve acompanhando a equipe da Secretaria de Obras que iniciou na terça-feira, 27, os trabalho de recuperação, pavimentação e construção de calçadas e sarjetas em algumas vias da cidade.

O gestor esteve acompanhado dos vereadores Nego, Marco Ribeiro, Seliene e Preta, haja vista que esta era uma reivindicação desses parlamentares e o momento muito esperado pela população. A via que foi contemplada com os trabalho de recuperação foi a ladeira da rua 25 de dezembro que dá acesso ao bairro José Hassem, o que vai melhorar a trafegabilidade dos moradores do bairro.

Posteriormente, o prefeito Sérgio Lopes esteve visitando o bairro Beira Rio, onde na oportunidade acompanhou o início da Pavimentação Asfáltica das principais ruas do bairro sendo elas as mesmas ruas que em sua gestão receberam rede de água, iluminação pública de Led e agora recebem a pavimentação, com calçadas e sarjeta.

As obras de pavimentação no bairro Beira Rio é fruto de emenda parlamentar da deputada Federal Mara Rocha que pensando no melhor para a população tem se tornado uma grande parceira da gestão do prefeito Sérgio Lopes. Além de emenda para pavimentação, a deputada Mara Rocha tem contribuído muito nas demais áreas como saúde e educação.