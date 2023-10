Prefeita Fernanda Hasssem realiza dia das crianças com recorde de público na Hugo Poli, em Brasileia

Sob a liderança do prefeito Jailson Amorim e do vice-prefeito Pastor Nilson Magalhães, a Prefeitura de Rodrigues Alves segue a saga das construções de diversas obras no município. Sendo que na quarta-feira (11), o gestor assinou mais duas ordens de serviços.

A primeira é para a reforma do prédio do Conselho Tutelar. Quando concluída, será um espaço mais confortável e amplo para os serviços do Órgão de proteção à criança e adolescentes. A segunda ordem de serviço tem como foco a ampliação e revitalização do Centro do Idoso. O local recebe diversos eventos, dentre os quais, o baile da melhor idade, que anima os idosos do município.

O recurso para a execução das obras foi destinado pelo senador Petecão. “Na última quarta-feira, 11, assinamos duas ordens de serviços, uma para reforma e ampliação do Centro do Idoso e a outra para a reforma da sede do Conselho Tutelar, ambas de fundamental importância. O objetivo é oferecer o que há de melhor para essas pessoas que já contribuíram a vida toda, essas reformas trará mais segurança para a estrutura física de acolhimento e desenvolvimento das atividades, atendimentos do CCI e CT, além de melhorar as condições de trabalho dos servidores. Ressaltamos que estas reformas serão realizadas através de emenda parlamentar do nosso senador da República, Sérgio Petecão, grande parceiro do nosso município”, afirma o prefeito.