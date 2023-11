Prefeita Fernanda Hassem realiza o acender de luzes de Natal na praça Hugo Poli, em Brasiléia

Assessoria – A prefeitura do município de Epitaciolândia realizou nesta sexta-feira (24), a cerimônia do acender das luzes de natal que irá ornamentar a cidades nesta data especial. O evento aconteceu na praça Edmundo Pinto com a presença do Prefeito Sérgio Lopes acompanhado da secretária de assistência social Eliade Maria, Eunice Maia Gondim secretária de educação, Assessores e público em geral.

Após a contagem regressiva as luzes foram acesas marcando o início dos festejos natalinos para este fim de ano de 2023, no lugar da Estrela foi montado um anjo natalino de braços abertos para celebrar a paz e o espírito do natal.

Na abertura teve apresentações culturais com cantores locais, Jessé e Yohana, Matheus Modesto na área gospel, danças com o Grupo da Melhor Idade, apresentações do Grupo Axé Capoeira e finalizando com Jhow de Abreu e Banda.

Além da Entrada da Cidade, na Avenida Amazonas, a Praça Edmundo Pinto as rotatórias e Avenida Santos Dumont foram contempladas com a iluminadas.