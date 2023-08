Prefeita Fernanda Hassem participa do Fórum das Cidades Amazônicas em preparação para a Carta de Belém para Presidentes

Em Belém do Pará, a Prefeita Fernanda Hassem Vice-Presidente da Associação dos Municípios do Acre( Amac), e o Presidente da Instituição no Acre Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, estiveram reunidos com prefeitos, prefeitas e outras autoridades de cidades da Amazônia Legal no Centro de Convenções e Feiras da Amazônia (Hangar) nesta quinta-feira, 3, no Fórum das Cidades Amazônicas.

Os gestores discutiram dimensão urbana e rural da Amazônia e traçam estratégias para a criação de políticas públicas conjuntas, de acordo com a realidade de cada região, além de aproximar as cidades e criar uma organização de caráter permanente de articulação das cidades da região.

Em Brasileia têm Assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária( INCRA) e concentra ainda a boa parte da extensão territorial da Reserva Estrativista Chico Mendes (Resex), no Acre.

Onde é preciso preservar o meio ambiente e alinhar as necessidades dos povos da floresta e das políticas públicas que precisam ser implantadas nessas áreas.

Mais de 15 instituições estão envolvidas na organização do evento, incluindo a Prefeitura Municipal de Belém do Pará, Governo do Pará, Frente Nacional de Prefeitos (FNP),Governo Federal e o Fórum das Cidades Amazônica conta ainda com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ),

No final do encontro será elaborado um documento oficial assinado pelos líderes municipais chamado de Carta de Belém, que será levado aos presidentes participantes da Cúpula da Amazônia, que vai reunir autoridades de diferentes países na próxima semana na capital paraense em Belém.

Ao todo, oito países da América Latina (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela), participam do evento que segue até esta sexta-feira, 4, de acordo com a organização do evento.

A cidade de Belém no Pará já se prepara também para o evento mundial do clima em 2025 a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climática , também chamada de COP30.

Para a Prefeita Fernanda Hassem é importante participar dos debates e discutir e apresentar soluções para os desafios das cidades amazônicas.

” Importante nós prefeitos estarmos participando dessas discussões porque na próxima semana também será a vez dos governadores estarem presentes aqui em Belém do Pará mais é dentro do município que as pessoas moram. Em Brasileia por exemplo temos a Reserva Estrativista Chico Mendes( Resex) que corta vários municípios do nosso estado mais a maior centralidade de extensão territorial está em Brasileia e temos também assentamentos do INCRA. Mas temos muito o que fazer na preservação da nossa floresta. E é preciso alinhar as necessidades populares e a necessidade do que o mundo nos cobra hoje com as políticas públicas adequadas. Eu estou muito otimista nesse debate e discussões nesse fórum das cidades amazônicas aqui em Belém no Pará em preparação para (COP-30). Aqui colocamos as principais demandas da população que é o reflorestamento mais alinhado com a qualidade de vida das pessoas que moram na floresta. Esse é o nosso compromisso e da nossa gestão da Prefeitura de Brasileia.” Destacou.