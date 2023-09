Prefeita Fernanda Hassem entrega equipamentos escolares para mais de 850 alunos em Brasileia

Investindo na Rede básica do ensino infantil no município, a Prefeita Fernanda Hassem acompanhada da Secretária Francisca Oliveira e demais secretários municipais realizou a entrega, nesta quarta-feira, 13, de 248 jogos de mesas e cadeiras para os alunos das séries iniciais, além de armários e brinquedos para as Escolas Vitória Salvatierra, Menino Jesus, Os Pastorinhos e Conci Alves, no quilômetro 26. Beneficiando 900 alunos.

Foram investidos mais de R$ 340 mil reais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ( Fundeb).

A Escola Vitória Salvatierra receberá também a reforma e cobertura da quadra poliesportiva. E a escola Os Pastorinhos está com ampliação do refeitório.

Após 22 anos, e aprovação em Assembléia realizada pelos Sindicatos dos Servidores de Educação, Saúde e Administração a Prefeitura de Brasileia em compromisso com os servidores municipais irá encaminhar para a Câmara de Vereadores para análise e aprovação do Projeto de Plano, Cargos, Carreira e Remuneração( PCCR), dessas categorias.

A Prefeita Fernanda Hassem participou da atividade de entrega e fala da satisfação em atender tantas crianças.

“Hoje amanhecemos o dia visitando nossas escolas infantis, entregando material escolar, brinquedos, que irão beneficiar nossas crianças”, afirmou a prefeita, que anunciou que brevemente será apresentado o Plano de Cargos Carreira e Remuneração dos servidores da educação, administração e saúde.” Destacou.

A gestora da escola Menino Jesus fala a respeito das entregas.

“As crianças ficaram muito felizes pela entrega dos equipamentos, então em nome de todos eu agradeço a prefeita Fernanda Hassem e a secretária de educação Francisca Oliveira”. Enfatizou.

A entrega dos mobiliários também contemplou os alunos da escola infantil Vitória Salvatierra.

“A equipe da escola só tem a agradecer, porque os equipamentos irão ajudar os trabalhos com nossas crianças, que terão mais conforto a partir de agora”, comemorou Dora Nascimento, gestora da escola.

“É muito gratificante esse momento, que é a entrega de novos materiais para as escolas”. A afirmação é da professora Elizete Braga, que é gestora da escola Os Pastorinhos, onde as crianças foram contempladas com cadeiras e brinquedos.” Enfatizou.

Para Francisca Oliveira, Secretária municipal de educação, a entrega beneficia centenas de crianças.

“Hoje estamos realizando entrega de quase 300 jogos de cadeiras, atendendo quatro escolas da Rede municipal. Além disso, entregamos brinquedos para que as crianças tenham o momento do lazer no intervalo das aulas. Estamos atendendo uma demanda de quase 900 alunos”, comemorou a secretária.