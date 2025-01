Prefeita em exercício Delcimar Leite: Prefeitura de Cruzeiro do Sul planeja iniciativas educacionais para 2025

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria de Obras, Mobilidade Urbana e Habitação realiza ações de manutenção da cidade, com desobstrução de dispositivos de drenagem e correção de tubulação de água. O tapa buracos também tem continuidade.

Nesta sexta-feira, 17, as equipes realizam a desobstrução de um bueiro na entrada do Conjunto Habitacional Arlete no Bairro da Boca da Alemanha garantindo a mobilidade dos moradores.

No Bairro da Baixa a equipe da Secretaria de Obras também realiza um trabalho emergencial de raspagem e retirada de crateras na rua 7 Setembro, evitando que haja o desmoronamento de uma residência no local.

Na Avenida Lauro Muller, nas proximidades da ladeira da maternidade, os homens da prefeitura resolveram os problemas de vazamento dos canos,garantindo que água tratada chegue nas casas dos cruzeirenses.

O Secretário de Obras, Carlos Alves, disse que os serviços emergenciais são necessários para sanar problemas pontuais.

“Neste período do ano,com muita chuva existem problemas emergenciais que precisamos resolver. Como determinou o prefeito Zequinha Lima, temos uma equipe sempre pronta para esses serviços”, contou o secretário.