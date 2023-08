Potenciais turísticos de Cruzeiro do Sul fazem sucesso durante apresentação na Expoacre 2023

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul através da sua Secretaria Municipal de Turismo e Empreendedorismo se fez presente na capital Rio Branco durante a Expoacre 2023.

Um stand foi montado para divulgar Cruzeiro do Sul e o Vale do Juruá na capital, onde estima-se que cerca de 70% da população nunca tenha vindo para esta parte do Estado do Acre.

Foram divulgados potenciais turísticos através dos nossos muitos balneários naturais de água negra, inexistentes em Rio Branco, além do turismo de base comunitária como no Rio Croa, o etnoturismo nas aldeias e o ecoturismo do Parque Nacional da Serra do Divisor, entre outras áreas de interesse.

“Nosso stand foi muito visitado e despertou o interesse em muitas pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade de conhecerem Cruzeiro do Sul. Muita gente agora vai pensar na nossa região como uma possível rota de turismo”, explica a secretária Gleiciane Cruz.

Além de marcar presença na Expoacre, a secretaria municipal de turismo de Cruzeiro do Sul ainda cumpriu outras importantes agendas na capital.

Uma delas foi a posse da cadeira no Conselho Empresarial de Turismo, importante instância organizada e presidida pela Federação do Comércio do Acre (Fecomércio) que reúne setor privado e representantes do poder público com o objetivo de fomentar e desenvolver as diferentes modalidades de turismo no estado.

A posse aconteceu durante a 2a. Reunião Extraordinária no Espaço do Sistema Fecomércio – Sesc – Senac durante a Expoacre 2023 e contou com a presença dos conselheiros efetivos, consultivos e diversas instituições públicas e privadas.

“Estamos caminhando junto com toda a cadeia produtiva do Turismo em prol da consolidação turística transfronteiriça entre nossos povos”, disse João Bosco, turismólogo presidente do conselho.

Ainda como parte desta agenda, no dia 1° de agosto, a secretaria esteve presente em uma apresentação da secretaria de turismo de Porto Velho, ocasião em que foi compartilhada a experiência de sucesso daquele município no setor de turismo.

“Foi uma oportunidade de conhecer as realidades de outros municípios. Para nós do Acre também é muito importante que haja um planejamento estratégico com os demais municípios”, explica a secretária.

Devido à logística do estado ocorre de um atrativo estar localizado em determinado município, mas o acesso se dar através de outro. É o caso de Cruzeiro do Sul que recebe turistas que se dirigem ao Parque da Serra do Divisor, cuja entrada se dá por Mâncio Lima ou de aldeias localizadas em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Tarauacá, Jordão ou Feijó.