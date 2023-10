Porto Walter vai desenvolver política pública para alfabetizar crianças até o 2º ano do ensino infantil

O Secretário de Educação de Porto Walter, Ericson Araújo participou nesta Quarta-feira (04), em Rio Branco do lançamento da política de alfabetização do Acre, o Programa Alfabetiza Acre, lançado pelo Governo do Estado. O objetivo da política pública é alfabetizar as crianças até o segundo ano do ensino infantil.

“A pandemia trouxe um déficit educacional significativo que se junta a índices do passado que eleva o percentual de analfabetos. Estamos assumindo esse compromisso para fazer com que Porto Walter avance na alfabetização”, pontuou.

O compromisso nacional do programa Criança Alfabetizada, tem como foco garantir que 100% das crianças estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental, além da recomposição de aprendizagens, com foco na alfabetização, de 100% das crianças matriculadas nos 3º, 4º e 5º anos afetadas pela pandemia.

Na capital, o gestor acompanhado de técnicos da SEMEC participou ainda do VIII encontro estadual da UNCME-AC onde foi discutido as contribuições dos Conselhos Municipais de Educação no planejamento e elaboração do novo Plano Nacional de Educação.

O lançamento do programa contou com a presença do Governador Gladson Cameli, do Secretário Estadual de Educação Aberson Carvalho e secretários municipais.