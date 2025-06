Porto Walter vai celebrar 33 anos com shows nacionais, esporte, cultura e inauguração de obras

Porto Walter comemora seus 33 anos de emancipação política com uma programação que reúne esporte, inauguração de obras, cultura e shows. As atividades começam no dia 22 de junho, com a final da Copa Saulo Roberto. No dia 23, acontece o hasteamento das bandeiras. Na terça, dia 24, tem corrida de pedestre, noite cultural e o Festival Junino na Concha Acústica.

O grande dia será 25 de junho, com Desfile Cívico, inauguração do Mercado do Agricultor, entrega de maquinário e jogos no Estádio Wagner Borges, com participação dos ex-jogadores Júnior Penta e Doca Madureira, além de jogos entre as seleções de Porto Walter e Mâncio Lima.

À noite, shows com artistas locais, Ricardo Pinheiro e Banda e atrações nacionais como Frank Lopes e Koringuinha do Forró encerram as comemorações.

O prefeito destacou a importância da data. “Estamos celebrando conquistas, progresso e o desenvolvimento da nossa cidade. Porto Walter merece essa grande festa, que valoriza nossa história, nossa cultura e nossa gente”, afirmou César Andrade.