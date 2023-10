Porto Walter sedia 2ª conferência municipal de cultura e debate políticas públicas para o setor

O município de Porto Walter realizou nesta Quinta-feira (26), a 2ª Conferência Municipal de Cultura. Este ano, o tema central dos debates é norteado na “Democracia e no direito a cultura”. O evento, foi coordenado pela Diretoria de Cultura, Turismo e Lazer.

Realizado no Centro de Cultura, Zeinar Bezerra, foram debatidos temas que tiveram como foco ampliar o debate em torno de políticas públicas do Plano Nacional de Cultura (PNC), além de propor melhorias para atender às demandas da sociedade com propostas para novas diretrizes e a criação de mecanismos de reflexão a cerca das atuais necessidades culturais.

A abertura do evento foi feita pelo Prefeito em exercício Guarsônio Melo, que destacou a importância do debate. “Porto Walter está se articulando, participando e essa construção de propostas é importante. Precisamos pensar no futuro que queremos para a cultura”, disse.

Mais de 250 conferencistas participaram da discussão e elaboração de propostas dos 6 eixos temáticos conforme enfatizou Mardônio Silva, diretor de cultura. “Público em massa, sinal de nossa mobilização e por vermos a necessidade de construção de um sistema de cultura justo e igualitário para todos”, concluiu.