Porto Walter recebe operação fogo controlado e Prefeitura reforça ações com caminhão pipa

O Prefeito César Andrade recebeu, nesta Quinta-feira (14), a equipe do Corpo de Bombeiros Militar que atuará na Operação Fogo Controlado no município. A ação tem como objetivo prevenir e combater queimadas, protegendo a população e preservando o meio ambiente.

Durante a reunião com a Defesa Civil Municipal e as Secretarias de Gabinete e Administração, o gestor anunciou que a Prefeitura colocará um caminhão-pipa à disposição da corporação para ser utilizado em ocorrências, garantindo mais agilidade e eficácia no atendimento.

Segundo o Prefeito, a parceria entre o Poder Executivo e o Corpo de Bombeiros é essencial para enfrentar os desafios da estiagem e reduzir os riscos de incêndios. “Estamos unindo forças para proteger nossas famílias e nossas áreas verdes. O caminhão-pipa vai reforçar o trabalho dos bombeiros e garantir resposta mais rápida em casos de emergência”, destacou.