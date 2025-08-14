Tudo Sobre Política II
Porto Walter recebe operação fogo controlado e Prefeitura reforça ações com caminhão pipa
O Prefeito César Andrade recebeu, nesta Quinta-feira (14), a equipe do Corpo de Bombeiros Militar que atuará na Operação Fogo Controlado no município. A ação tem como objetivo prevenir e combater queimadas, protegendo a população e preservando o meio ambiente.
Durante a reunião com a Defesa Civil Municipal e as Secretarias de Gabinete e Administração, o gestor anunciou que a Prefeitura colocará um caminhão-pipa à disposição da corporação para ser utilizado em ocorrências, garantindo mais agilidade e eficácia no atendimento.
Segundo o Prefeito, a parceria entre o Poder Executivo e o Corpo de Bombeiros é essencial para enfrentar os desafios da estiagem e reduzir os riscos de incêndios. “Estamos unindo forças para proteger nossas famílias e nossas áreas verdes. O caminhão-pipa vai reforçar o trabalho dos bombeiros e garantir resposta mais rápida em casos de emergência”, destacou.
Prefeito Zequinha Lima garante melhorias para a Comunidade Estirão do Remanso, em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – A Secretaria Municipal de Obras, Mobilidade Urbana e Habilitação de Cruzeiro do Sul está reabrindo o ramal da comunidade Estirão do Remanso que segue até o Rio Juruá. Também será feita a limpeza da praia, proporcionando um ambiente salubre para os visitantes. O prefeito Zequinha Lima vistoriou o serviço na manhã desta quinta-feira,14.
“Estamos dando acesso ao Rio Juruá aqui na comunidade Estirão do Remanso. Essa praia servirá para que as pessoas possam aproveitar seu final de semana, assando seu peixe, sua carne. A praia é extensa, vamos realizar a limpeza e próximo ano faremos um grande festival aqui na comunidade”, citou o prefeito.
O Presidente da Comunidade Estirão do Remanso, José Artemio Ferreira, agradeceu pelas melhorias que a gestão do Prefeito Zequinha Lima garantiu para a comunidade.
“O prefeito não negou as máquinas para reabrir nosso ramal. Ele tem sido o melhor prefeito para nossa comunidade porque todas melhorias chegaram para nós ”, agradeceu.
POLÍTICA
Diante de novas denúncias, André Kamai critica postura do prefeito Bocalom e volta a cobrar afastamento de secretário acusado de crimes
Kamai leu o artigo 301 do Código Eleitoral, que trata como crime o uso de violência ou grave ameaça para...
Vídeo desmente Petecão: senador nega promessa, mas aparece garantindo construção de 300 casas populares em Senador Guiomard
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o senador Sérgio Petecão (PSD) ao lado da prefeita de Senador Guiomard, Rosana...
“Santo do pau oco”: empresa Equilibrium detona deputado Fagner Calegário e o acusa de chantagista e mentiroso
Deputado Fagner Calegário é acusado de mentir e agir com “cara de pau”, diz empresa acreana – Foto: Sérgio Vale...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Carlinhos do Pelado reforça apoio ao esporte e acompanha treino da seleção de futsal de Brasiléia
Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha treinamento da seleção de futsal de Brasiléia O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve...
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
