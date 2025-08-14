Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Porto Walter recebe operação fogo controlado e Prefeitura reforça ações com caminhão pipa

Publicados

14 de agosto de 2025

Tudo Sobre Política II

O Prefeito César Andrade recebeu, nesta Quinta-feira (14), a equipe do Corpo de Bombeiros Militar que atuará na Operação Fogo Controlado no município. A ação tem como objetivo prevenir e combater queimadas, protegendo a população e preservando o meio ambiente.

Durante a reunião com a Defesa Civil Municipal e as Secretarias de Gabinete e Administração, o gestor anunciou que a Prefeitura colocará um caminhão-pipa à disposição da corporação para ser utilizado em ocorrências, garantindo mais agilidade e eficácia no atendimento.

Segundo o Prefeito, a parceria entre o Poder Executivo e o Corpo de Bombeiros é essencial para enfrentar os desafios da estiagem e reduzir os riscos de incêndios. “Estamos unindo forças para proteger nossas famílias e nossas áreas verdes. O caminhão-pipa vai reforçar o trabalho dos bombeiros e garantir resposta mais rápida em casos de emergência”, destacou.

Tudo Sobre Política II

Prefeito Zequinha Lima garante melhorias para a Comunidade Estirão do Remanso, em Cruzeiro do Sul

Publicados

5 horas atrás

em

14 de agosto de 2025

Por

(Assessoria) – A Secretaria Municipal de Obras, Mobilidade Urbana e Habilitação de Cruzeiro do Sul está reabrindo o ramal da comunidade Estirão do Remanso que segue até o Rio Juruá. Também será feita a limpeza da praia, proporcionando um ambiente salubre para os visitantes. O prefeito Zequinha Lima vistoriou o serviço na manhã desta quinta-feira,14.

“Estamos dando acesso ao Rio Juruá aqui na comunidade Estirão do Remanso. Essa praia servirá para que as pessoas possam aproveitar seu final de semana, assando seu peixe, sua carne. A praia é extensa, vamos realizar a limpeza e próximo ano faremos um grande festival aqui na comunidade”, citou o prefeito.

O Presidente da Comunidade Estirão do Remanso, José Artemio Ferreira, agradeceu pelas melhorias que a gestão do Prefeito Zequinha Lima garantiu para a comunidade.

“O prefeito não negou as máquinas para reabrir nosso ramal. Ele tem sido o melhor prefeito para nossa comunidade porque todas melhorias chegaram para nós ”, agradeceu.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Socorrer vítimas das enchentes: Presidente Jair Bolsonaro chega ao Acre com novas doses de vacina
