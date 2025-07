Porto Walter lidera ranking no Acre de vacinação contra a gripe entre os municípios de difícil acesso

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, está com uma série de melhorias na cidade nesta quarta-feira, 23. Atualmente, 11 frentes de serviços estão em operação, abrangendo diversas áreas.

Segundo informações da Secretaria, as intervenções incluem o tapa-buracos em bairros centrais, drenagem no Bairro João Alves, abertura de novas ruas no Saboeiro, conclusão do ramal da Boca do Moa, além de melhorias nos portos e na zona rural.

Carlos Alves, Secretário de Obras, destacou a importância dessas melhorias. “Este é um momento crucial para intensificarmos os serviços de infraestrutura e assegurar avanços significativos para a população. Estamos empenhados em melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, com ações que abrangem estradas, ruas, ramais e outras intervenções essenciais”, afirmou.