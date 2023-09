Porto Walter é um dos primeiros municípios a paga retroativo e piso da enfermagem

O município de Porto Walter é umas das primeiras cidade do Acre a pagar o valor retroativo de Maio a Agosto e também o valor do piso a Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros, no mês de setembro. A informação foi confirmada pelo Prefeito César Andrade através das suas redes sociais.

No município, a medida financeira beneficia 26 profissionais de saúde, trabalhadores da Atenção Básica. O pagamento está programado para a Quinta-feira (21).

Maria das Dores, é Técnica em Enfermagem há 25 anos. Emocionada, ela diz que com o pagamento do piso a categoria se sente valorizada. “Esperamos há tantos anos por essa valorização financeira. Nos doamos para atender sempre bem os pacientes, apesar de que uma vez ou outra encontramos limitações, como há em todas as funções mas isso não nos impede de prestar uma boa assistência”, relata.

O Prefeito César Andrade destaca que o trabalho da enfermagem é primordial para a saúde pública. “São eles que cuidam, aplicam injeção, verificam a pressão, são justamente o pessoal da ponta, da linha de frente que trabalham dia e noite, então a valorização é mais do que justa”, disse.

A Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo lembra que o município além da assistência financeira as categorias tem possibilitado melhores condições de trabalho com a aquisição de equipamentos as unidades de saúde.