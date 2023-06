Porto Walter é o 1º município acreano com serviços jurídicos on-line através do ponto de inclusão digital do TJAC

O município de Porto Walter foi escolhido pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), para o projeto-piloto do Ponto de Inclusão Digital (PDI) que reúne serviços jurídicos de forma on-line.

O lançamento foi realizado nesta segunda-feira (19), com a instalação do Centro de Justiça e Cidadania, em cerimônia com a presença da Presidente do TJAC, Desembargadora Regina Ferrari, do Prefeito César Andrade, do vice Guarsonio Melo, da vice governadora Mailza Assis e do Deputado Zezinho Barbary.

Na ocasião foi celebrado a inauguração da unidade judiciária, reformada pela Prefeitura, em acordo de cooperação técnica entre o poder executivo e o judiciário acreano.

Em seu pronunciamento a Presidente destacou a importância do projeto e das facilidades aos serviços jurídicos trazidos pelo ponto de inclusão. Ela agradeceu o apoio da Prefeitura. “A Prefeitura será indispensável para que diversos serviços sejam oferecidos aqui sem que o cidadão tenha que se deslocar até Cruzeiro, disse.

Outro projeto que será desenvolvido no município será o projeto Cidadania e Justiça na Escola, que foi criado há 12 anos pelo TJAC e pretende ensinar noções de cidadania e democracia com foco nos direitos e deveres dos cidadãos aos alunos. Inicialmente o projeto será desenvolvido nas Escolas Dulcilene Barbary e Manoel Correia de Paiva.

O Prefeito César Andrade enfatizou a necessidade de se desenvolver ações que aproximem o cidadão dos serviços jurídicos. “A nossa administração está à disposição e fico muito contente por Porto Walter ser um dos primeiros municípios do Acre a ter projetos tão relevantes que serão desenvolvidos e trarão muitos resultados positivos”, disse.

A cerimônia contou AINDA com a presença do Corregedor Geral da Justiça – Desembargador Samoel Evangelista, do Diretor da Escola do Poder Judiciário – Desembargador Elcio Mendes, da Coordenadora da Infância e Juventude – Desembargadora Waldirene Cordeiro, do Juíz Erik Farhat, do Promotor Ildon Maximiano e do Presidente da Câmara Robson Rodrigues.