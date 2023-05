Por unanimidade, AMOPRELANDIA é criada durante Assembleia Geral na comunidade São Sebastião

Neste domingo (21), a Prefeitura por meio das Secretarias de Assistência Social e Saúde organizaram uma programação especial com sorteio de prêmios, lanche e um itinerante de saúde com serviços médicos na comunidade Vitória.

O Prefeito César Andrade e o vice-prefeito Guarsônio Melo compareceram ao evento acompanhados pelo vereador Zé do Luca e pelos Secretários José Maria (Obras), Donicélio (Gabinete) e Nagila (Assistência Social) e pela Coordenadora do CRAS, Eliciane Rodrigues. Na ocasião, o gestor parabenizou as mães e reafirmou o compromisso de seguir olhando com atenção e carinho para a zona rural. “Nossa administração tem se esforçado diariamente para levar as ações para todos os lugares. Os mesmos serviços que a gente presta na cidade a gente traz para a zona rural.

O nosso compromisso, meu, do meu vice e de nossa equipe é com as pessoas”, disse.

A Secretaria de Saúde promoveu atendimento com consultas médicas, entrega de medicamentos, vacinação, atendimento odontológico, testes rápidos e consultas de pré-natal, preventivo e planejamento familiar.

Francisca Souza, disse que o atendimento veio na hora certa. “Precisava de uma consulta, o atendimento foi rápido e tive a sorte de ser sorteada com um prêmio. Com essa ação do dia das mães a gente se sentiu valorizada. Muito grata a gestão”, diz.

A Secretaria de Assistência Social, o CRAS e o Conselho Tutelar organizaram o sorteio de prêmios com lanche comemorativo.