População de Rodrigues Alves recebe 2023 com queima de fogos e show organizado pela Prefeitura

Uma multidão lotou o parque municipal revitalizado (recentemente revitalizado Prefeitura) para celebrar o show da virada. O evento denominado baile de fim de ano foi organizado pela gestão municipal.

Ao lado dos munícipes, o prefeito Jailson Amorim e sua equipe, receberam o ano novo com uma queima de fogos e show das bandas musicais da região e cantores de Rodrigues Alves.

A Festa da Virada foi realizada no parque municipal, com a participação dos munícipes, visitantes e autoridades. O prefeito Jailson Amorim levou sua mensagem a todos os presentes, destacando as ações realizadas em 2022 e desejando um novo ano com muita paz, saúde e realizações no município.

Em seguida houve a tradicional queima de fogos e muita diversão com as bandas forró Delírius, cantor João Paulo, Vanete Lima, DJ Iorramei, Banda Companhia do Forró, e a dupla Uilliam Teclas e Abraão que fizeram todos os presentes dançar até o sol raiar.