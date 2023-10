Poder Judiciário, Forças de Segurança, MP e Moradores se reúnem para discutir segurança na fronteira

Após registros de muitos furtos e arrombamentos de casas e comércios nos últimos dias em Brasileia. Os moradores solicitaram reunião com as autoridades locais da Justiça, Ministério Público e as Forças de Segurança que atuam no município para discutir a situação de segurança no município.

A primeira reunião sobre o assunto aconteceu nesta segunda-feira, 02, na sede da Promotoria de Justiça do MPAC em Brasileia. A reunião foi conduzida pelo representante do Tribunal de Justiça do Acre ( TJAC), no município Juiz da Vara Criminal Dr. Clóvis de Souza Lodi.

Participaram Comandante do 5° Batalhão da PM no Alto Acre em Brasileia Major Wallace Rocha, Capitão Tales Rafael e o Coordenador da Polícia Cívil no Alto Acre Delegado Dr. Erick Maciel. Os moradores do bairro centro e das avenidas Prefeito Rolando Moreira, Geny Assis e da rua Marechal Rondon ( Rua da Goiaba) e autoridades foram recepcionadas no auditório do MP pela Promotora de Justiça Dra. Pauliane Mezabarba.

Flávio Edjanio morador do bairro do centro da cidade relata o que aconteceu durante arrombamento e furtos na sua casa.”Foi muito trsite,aconteceu um assalto em minha residência, levaram tetevisão, ventilador, roupas, panelas e minha feira. Eu tenho fé em Deus que que com essa reunião que tivemos com a presença das autoridades vai dar certo.” Enfatizou.

No final da reunião foi elaborada uma ata que será encaminhada para as principais autoridades do estado e teve como encaminhamentos um próximo encontro em outubro, encontro com Secretário de Segurança Pública e mais interitividade entre os moradores e as forças de segurança locais.

Herlane Rabelo e articuladora do grupo e da reunião falou da importância de discutir a segurança do centro da cidade com as autoridades presentes no encontro.”Estou saindo com o coração aliviado, as autoridades firmaram compromisso em buscar a Paz para o nosso centro de Brasiléia.” Disse.

O Juiz da Vara Criminal Dr. Clovis de Souza Lodi destaca o principal objetivo do encontro.

“Hoje nós tivemos a primeira reunião com a comunidade e as forças de segurança. O objetivo foi ouvir a comunidade a respeito das reclamações delas, sobre o aumento do furto nos comércios e residências, a questão dos usuários de drogas e dos imigrantes. Ouvimos eles para poder saber como ajudá-los.” Ressaltou.

A Promotora de Justiça Dr. Pauliane Mezabarba fala da importância de ouvir as reivindicações da comunidade e tomar providências.

“Enquanto Ministério Público, ouvimos as reivindicações da comunidade e temos o compromisso agora de levar adiante todos os problemas da sociedade junto ao Estado para que aumente o efetivo na cidade. O Ministério Público está aberto para ouvi-los e tentar sanar todos os clamores relacionados a essas problemáticas”. Lembrou.

O Comandante do 5° Batalhão da PM no Alto Acre, Major Walace Rocha apresentou dados da Segurança Pública sobre a prisão de vários envolvidos em furtos e arrombamentos em casas e comércios em Brasileia.

“Atento as reivindicações dos moradores vamos intensificar o policiamento nas áreas que mais ocorrem esses furtos e arrombamentos.Gostaria de registrar que nos últimos meses tivemos uma resolutividade grande na questão de prisão desses indivíduos. Ao todo tivemos aproximadamente 46, desses tiramos de circulação 34 individúo, prendemos 13 deles e provavelmente são eles que mais cometem furtos. Esperamos que com essa atividade tirar de circulação indivíduos que estão causando desordem na sociedade”. Concluiu.

Coordenador de Polícia Cívil do Alto Acre e Delegado de Brasileia Dr. Erick Maciel fala também das medidas que podem diminuir furtos no município.

“Enquanto representante da Polícia Civil estamos aqui ouvindo os anseios da população de Brasiléia na questão desse aumento de furto e identificar possíveis autores para poder tomar as medidas necessárias junto ao Poder Judiciário”. Finalizou.