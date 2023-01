Pesquisa do Data Control aponta César Andrade como o melhor prefeito do Acre; Aprovação chega a 79%

Nesta quinta-feira (19), o prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, se deslocou para Rio Branco para tratar de assuntos institucionais onde na oportunidade se reuniu com a equipe técnica do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC.

Na ocasião, o gestor tratou sobre uma situação importante quando se trata da nova ponte entre os município de Epitaciolândia e Brasileia que é a licença ambiental da construção do novo projeto que liga as cidades consideradas irmãs na fronteira.

O projeto de construção da ponte se encontra no IMAC aguardando avaliação e expedição de licença ambiental para, assim, ser liberado para prefeitura realizar a licitação que contratará uma empresa para execução do projeto e este sonho só será possível graças a deputada federal Mara Rocha que garantiu quase R$ 29 milhões para a construção de uma obra sólida e estruturante, que vai resolver, em definitivo, o problema de trafegabilidade entre os dois municípios.