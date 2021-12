Prefeito Camilo Silva, diz que a ponte sobre o igarapé Rapirã, está em fase de acabamento

Foi uma festa linda que trouxe muita alegria e diversão para as crianças de Assis Brasil. Uma verdadeira multidão aguarda na praça Senador Guiomard a chega do Papai Noel que veio de trenó e conduzido pelo prefeito Jerry e seu vice Reginaldo.

Durante toda a tarde dessa quinta-feira, 23, as crianças de Assis Brasil se divertiram com brincadeiras, saborearam um delicioso lanche e receberam presentes do Papai Noel. Tudo aconteceu no centro da cidade onde foi montada uma grande estrutura de tendas, palco e sonorização. O evento contou com o trabalho de todas as secretarias municipais, escolas e empresários parceiros.

“Quero parabenizar o prefeito Jerry e sua equipe pela linda festa. Como é bom ver o sorriso dessa garotada”, disse o presidente da Câmara de Vereadores, Wendell Marques que se fez presente na festa acompanhado dos vereadores Wermerson, Peleco e Jura.

“Eu não tenho condições de dar presentes para meus filhos. Mas hoje trouxe todos aqui pra praça e eles estão muito felizes com o que ganharam”, comentou Maria Anastácia, moradora do bairro Bela Vista.

No total mais de 2 mil brinquedos foram distribuídos e quase 3 mil cachorros-quentes entregues para as crianças.

“Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e todos os envolvidos nesta linda festa. Nossa recompensa é ver o sorriso no rosto de cada criança e seus pais”, disse o prefeito.

