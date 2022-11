Parceria entre INCRA e Prefeitura, garante Titulação dos Assentados do Projeto de Assentamento Amônia em Thaumaturgo

O prefeito Valdélio Furtado, celebrou a parceria com o INCRA, que vai transformar a vida dos produtores rurais do Projeto de Assentamento do Amônia, um dos maiores de Marechal Thaumaturgo.

Com a Titulação das terras, os proprietários terão acesso ao crédito e demais benefícios que antes eram impedidos pela burocracia. O prefeito Valdélio Furtado comemorou o feito em um perfil de rede social.

“Bom dia, meus amigos! Com imensa alegria, nesta quarta-feira 16, cumprimos as ações estabelecidas nos Acordos de Cooperação Técnica junto ao Instituição Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, onde os beneficiários do PA Amônia foram contemplados com ações de titulação, esclarecimentos sobre a liberação de Cláusula Resolutiva, Regularização Fundiária e Crédito Instalação. Através de nossas parcerias com o INCRA construímos juntos uma proposta que traz a titulação, sendo um sonho da maioria dos pequenos produtores da agricultura familiar, que precisam desses títulos para avançarem no processo produtivo”, finalizou o prefeito.