Parceria da Prefeitura de Rodrigues Alves garante atendimento da Carreta do Hospital do Amor

Nos próximos dias, a parceria da Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a Carreta do Hospital do Amor , estará realizando de forma gratuita exames de mamografia e preventivos, nas mulheres do município.

O atendimento será até o dia 11 de agosto, no Parque Municipal, em dois horários: das 07h às 11h da manhã e das 13 às 17h.

Os exames de mamografia são destinados às mulheres na faixa etária de 40 a 69 anos de idade. Já o preventivo será destinado ao público feminino dos 25 até os 64 anos. O atendimento será por ordem de chegada.

Segundo o secretário de Saúde Aluildo José, essa é uma ótima oportunidade para as mulheres da nossa cidade aproveitar para realizar exames de mamografia e preventivo. ” Em nome da gestão queremos agradecer a equipe carreta do Hospital do Amor, pela essa parceria e por nos proporcionar esse atendimento e realização desses exames às mulheres do nosso município” concluiu o secretário.