Para movimentar “festival do milho” em Porto Walter, prefeito César Andrade antecipa salário dos servidores

O Prefeito César Andrade confirmou na manhã desta Terça-feira (19), que vai antecipar o pagamento do mês de setembro dos servidores públicos Prefeitura de Porto Walter. Segundo a Secretaria de Finanças, o pagamento será iniciado na Quarta-feira (20), data que será feita a abertura do 8º Festival do Milho.

“Com a antecipação do pagamento esperamos aquecer a economia, movimentando os negócios desta edição do festival do milho. Também é uma forma de seguirmos valorizando o servidor público”, disse o Prefeito.

O pagamento será feito entre os dias 20, 21 e 22 de Setembro, de acordo com o calendário estabelecido pela Secretaria de Finanças e pela Diretoria de Recursos Humanos.

O festival deste ano reúne exposição de produtos e comidas derivadas do milho, shows com os cantores locais, regionais e nacionais, cavalgada, atividades esportivas e culturais além de festival de praia.

Confira o calendário de pagamento disponibilizado pelo secretário de Finanças

Dia 20/09/2023 – Quarta-feira.

• Sec. de Assistência Social;

• Sec. de Meio Ambiente;

• Gab. do Vice-Prefeito;

• Sec. de Administração;

• Sec. de Planejamento;

• Sec. de Agricultura;

• Sec. de Finanças

• Gab. do Prefeito;

• Conselho Tutelar;

• Procuradoria;

• Sec. de Obras;

Dia 21/09/2023 – Quinta-feira – Técnicos e Enfermeiros receberão valores retroativos de Maio, Junho, Julho e Agosto repassados pelo Ministério da Saúde.

• Agentes de Endemias;

• Técnicos em Enfermagem;

• Enfermeiros;

• Agentes Comunitários;

• Sec. de Saúde – Efetivos;

• Sec. de Saúde – Comissionados;

Dia 22/09/2023 – Sexta-feira

• Servidores da SEMEC.

• Professores efetivos.

• Pessoal de Apoio Efetivo.