Para fortalecer Educação Ambiental, prefeitura discute com secretaria de Meio Ambiente e políticas indígenas

Na terça-feira ( 25) , data alusiva ao Dia Mundial da luta contra a malária , a Prefeitura de Rodrigues Alves promoveu, por intermédio da Coordenação de Endemias, uma força tarefa de vigilância por busca ativa visando o combater o mosquito transmissor da malária nas comunidades do Rio Paraná dos Mouras.

Na ação, foram realizados exames por microscopia e palestra educacionais, com jogos infantis aos alunos da área ribeirinha, na Escola Franscisco Enéas Correia de Souza, na localidade Fortaleza. “Agradeço ao aporte da Prefeitura que permite alcançar as metas de redução da malária, trazendo mais qualidade de vida à população de Rodrigues Alves. As parcerias com a secretarias de Educação e Saúde na pessoa do secretário Aluíldo José são essenciais para o fortalecimento das estratégias de eliminação da doença” disse o coordenador Raiden Alves.

O objetivo da equipe de vigilância é cortar a cadeia de transmissão da malária nas comunidades onde há foco ativo da doença. A missão no dia alusivo de luta contra a doença foi um sucesso porque foram coletas 103 lâminas, dentre as quais duas positivas sem sintomas, que promoveria o aumento da incidência nas comunidade ribeirinhas, destaca Uilson supervisor da equipe de Endemias.