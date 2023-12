Para fortalecer ações, prefeito César Andrade entrega veículo para o Conselho Tutelar em Porto Walter

Assessoria – Com o aumento na intensidade das chuvas devido à chegada do inverno amazônico, naturalmente surgem problemas de infraestrutura no município, como erosão e desbarrancamentos, que a prefeitura de Cruzeiro do Sul prontamente coloca suas equipes para solucionar.

O Prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima vistoriou nesta segunda-feira, 4, os serviços de recuperação de alguns destes pontos, como Avenida 25 de Agosto e a rua Rego Barros, onde equipes da Secretaria de Obras e as máquinas já estão em ação para garantir a mobilidade urbana e infraestrutura do município.

” Aqui na 25 de Agosto, parte da calçada cedeu e nossa equipe está trabalhando na solução. Cada chuva parece trazer um problema diferente, mas isso é natural para uma cidade como a nossa que tem um relevo acidentado. Estamos tentando resolver cada um problema, para não causar maiores transtornos à nossa sociedade “, citou o prefeito, que também deu atenção à Rua Goiás, no bairro Remanso.

A determinação do prefeito é que a Secretaria de Obras realize as intervenções para garantir a segurança dos moradores e a preservação dos ambientes urbano e rural. Na Olivença, a ponte cedeu e a prefeitura vai resolver o problema.

“ Já foi providenciada a madeira para o reparo na ponte para levantar a parte que foi arriada. O barranco cedeu e levou uma parte dos pilares com isso a ponte abaixou devido ao movimento do solo. Vamos trazer estacas para cravar, consertar as avarias, suspender e colocar novamente a ponte no nível”, citou o secretário de Obras do Município, Josinaldo Batista.