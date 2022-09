Organizado pela prefeitura de Porto Walter, Festival de Praia é marcado por sucesso de público

O primeiro Festival de Verão 2022 encerrou neste Domingo (25). Organizado pelo Departamento de Cultura, a Prefeitura promoveu três finais de semana de atividades artísticas, culturais e gastronômicas na Praia da Várzea, na Rua Beira Rio.

Sucesso de público e organização, com várias atrações musicais, estrutura de palco e área esportiva, o evento promoveu a escolha do Garoto e Garota Verão, corrida de bajola, disputa de dança e jogos de voleibol. Durante a festa muita gente lucrou com a venda de comidas e bebidas. Uma grande área foi montada para os microempreendedores comercializarem seus produtos.

Neste domingo (25), a Prefeitura promoveu uma cavalgada e corrida de motocross. O Prefeito César Andrade falou sobre a realização das atividades.

“Um verdadeiro sucesso. Queremos agradecer o apoio do Corpo de Bombeiros e a presença de visitantes que abrilhantaram o evento”, disse.

Nas atividades de encerramento, a Prefeitura realizou sorteio de prêmios e premiou o garoto, Aly Kamel e a garota Mariele em R$1.500 reais cada. Eles foram escolhidos como garoto e garota verão.

O Diretor de Cultura e organizador do evento, Mardônio Silva deu dicas do que fazer neste Domingo, encerramento simultâneo das atividades do festival de praia e do festival do milho.

“Retomamos um dos principais eventos do município. É uma satisfação imensa estar recebendo pessoas de diversos lugares”, disse.