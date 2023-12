Operação Inverno: Prefeito Jerry Correia leva mutirão de limpeza para o bairro Bela Vista, em Assis Brasil

Em evento com grande participação popular, o prefeito Zequinha Lima acendeu na noite desta quinta-feira, 7, a iluminação natalina de Cruzeiro do Sul. O evento foi realizado na frente da Catedral Nossa Senhora da Glória.

Um milhão, cento e vinte mil e seiscentas luzes enfeitam as estruturas no Centro da cidade, no Complexo esportivo do Aeroporto Velho, na rotatória da igreja Nossa Senhora Aparecida, no Anexo Administrativo da Prefeitura, no Coreto, Casa de Farinha, na Praça Central e em frente ao antigo fórum.

Na frente da Catedral Nossa Senhora da Glória há uma árvore de natal de 22 metros. Atrás, foi montada na Praça da Bandeira, a Cidade do Papai Noel, com a Casa do Papai Noel, que estará todos os dias a partir das 18 horas no local para receber as crianças. Nos finais de semana, o bom velhinho estará na casa à partir das 17 horas.

As Vilas São Pedro, Santa Rosa, Lagoinha, Santa Luzia, Santa Luzia do Pentecostes, Assis Brasil e Liberdade, também ganharam a decoração.

“Preparamos cenários para as famílias fazerem seus registros e fotografias, se confraternizarem. Serão dias de alegria em nossa cidade”, destacou Zequinha.

Depois que o cenário for desmontado, no dia 6 de janeiro de 2024, a casa da Cidade do Papai Noel, será sorteada para uma família que precisa de moradia. De acordo com o prefeito, a família precisará ter um terreno.

“Como a casa é feita uma parte com madeira reaproveitada, nós vamos reforçar a estrutura para a família que tiver um terreno e precisar da casa, que tem 8 metros de comprimento e 6 de largura”, cita o prefeito Zequinha Lima, que agradeceu ao governo do Estado, pela parceria na iluminação e ornamentação

O Pastor Nery e Padre Nilson desejaram um feliz natal para os presentes no evento.

A iluminação e decoração encantaram o público.

A técnica administrativa, Flávia Barbosa, aproveitou o cenário para tirar fotos com a filha. ” Está tudo bem bonito e a árvore de natal se sobressai pelo tamanho e beleza “, destacou ela.