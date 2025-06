Obras: Prefeitura de Cruzeiro do Sul continua com uma série de obras essenciais para a infraestrutura da cidade

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, continua com uma série de obras essenciais para a infraestrutura da cidade, com 7 frentes de serviços. Entre as ações em destaque, estão a raspagem de ruas, melhorias no acesso aos ramais e a construção do muro do Cemitério São João Batista.

Os serviços também são executado em ramais

“Estamos utilizando máquinas para realizar a raspagem no ramal do Escondido e também promovendo intervenções na estrada que leva ao lixão. No ramal do Primavera, onde 70% da via é de barro, estamos recuperando a estrada com raspagem e a colocação de camada vegetal. Além disso, no Cemitério São João Batista, estamos na fase final da construção do muro e da calçada que acompanhará a obra”, explicou. O secretário Carlos Alves

Adicionalmente, a equipe responsável pelos serviços de tapa-buraco continua o trabalho nos bairros do Saboeiro e Cohab, enquanto melhorias seguem em andamento na Vila Santa Luzia do Pentecostes. (Assessoria)