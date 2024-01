Novos conselheiros tutelares de Porto Walter são empossados com mandato para o próximo quadriênio

Os novos conselheiros tutelares, que foram eleitos em outubro do ano passado, tomaram posse nesta quarta-feira (10) para um mandato de quatro anos. O evento ocorreu no Centro de Cultura Zeinar Bezerra e foi conduzido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Os 5 novos titulares foram empossados pelo Prefeito em exercício Guarsônio Melo, e pela Presidente do CMDCA, Suiane Ribeiro. De acordo com o gestor, a posse representa um passo adicional na consolidação, preservação, proteção e garantia social, fundamentais dos direitos das crianças e adolescentes da cidade, e se soma as melhores condições de trabalho que a gestão tem promovido a categoria.

“Ficamos felizes pela conclusão do processo democrático que consolidou a eleição dos novos conselheiros. Estão empossados e aptos a exercer esse trabalho que é tão importante, zelar para que nenhuma criança tenha seus direitos violados”, enfatizou Guarsônio Melo.

O Conselho Tutelar de Porto Walter tem recebido atenção especial da gestão na reestruturação e valorização profissional, para melhorar as condições de serviço. Recentemente, o colegiado recebeu um veículo 0 KM, e em 2022 a categoria teve reajuste salarial em 50% concedido pelo Prefeito César Andrade.

Para o quadriênio 2024/2028, foram empossados os conselheiros Marlos Almeida, Marcleide Firmino, Camila Alessandra, Cássio Islan e Raquel Souza, a única reeleita. A cerimônia foi marcada por agradecimentos e homenagens aos conselheiros que deixam o mandato. Estiveram presentes autoridades eclesiásticas, judiciárias e legislativas.